日前前總統陳水扁在臉書表示，憂心前民進黨主席許信良建請蔡總統把他抓回去；許信良今在臉書回應，正好相反，他個人認為特赦陳前總統或許是值得考慮的險招。

此外，許信良還提到當年指出，對陳前總統，他其實不存在個人心結。2001年10月，亞太經合會領袖會議在上海舉行。得知陳前總統有意參加，便極力遊說中國大陸有關方面同意陳前總統前往。可惜此事最後因為中國大陸對陳前總統終究缺乏信任而失敗。陳前總統當年如果能夠成行，此後的兩岸關係應當另有一番景象！

許信良說，陳前總統近日似乎患了焦慮症，居然在7-17深夜發文，擔心我會為了2020蔡總統的勝選，建請蔡總統把他「抓回去」。這真是杞人憂天！

他說，首先，他不是蔡總統競選團隊的成員，「不在其位，不謀其政。」沒有立場對蔡總統的競選做任何建議！其次，完全從競選利害考量，個人不認為把陳前總統抓回去對蔡總統的選情有利；正好相反，個人認為特赦陳前總統或許是值得考慮的險招。

他說，蔡總統是非常重視法律的領導人。蔡總統對特赦陳前總統的態度，他個人的推測，主要是基於對「特赦法」的在意。這和他對總統行使特赦權的憲法見解是不同的。

許說，特赦權是憲法賦予總統的特權，是超乎司法之上的。總統基於整體國家利益的考量，行使這個特權，不應受法律的限制。所以，在這個意義上說，特赦法是違憲的，因為它限制了總統對特赦權的行使。

許指出，美國福特總統，甚至在司法程序開始之前，就特赦他的前任尼克森總統。這個案例最足以支持上述他對特赦權的憲法法理的見解。

他強調，基於這樣的見解，他在2010年年初施明德主席的生日宴上，就當著施主席的面呼籲施主席出面主張特赦陳前總統。可以想見施主席當場的尷尬！

他說，2011年，他參加民進黨的總統初選，4月20日舉行的最後一場政見發表會，正式提出特赦陳前總統的主張。他參選的目的，只是想讓未來的民進黨總統知道如何當個好總統。他會天真地期待「阿扁們」的支持嗎？!

他說，對於特赦陳前總統，他的立場一貫不變。蔡總統上任以後，基於愛護民進黨，他曾經在媒體上好意提醒陳前總統，為了特赦，自己也有責任努力和整個社會和解。

(中時 )