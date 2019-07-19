低碳國際潮流 環保永續基金會拜會韓

高雄巿長韓國瑜19日被問到檢調也要查媒體會不會太窮凶惡極？他回答「當然啊」，並強調，因為新聞自由是普世價值，但現在台灣新聞媒體被太多政治因素給控制住，這是非常不當的，也希望相關的檢調單位能夠對媒體自由予以尊重，最重要的執政黨蔡英文政府千萬不要沾上一個汙名「打壓新聞自由」，這是不對的。

對於民進黨祕書長羅文嘉指控中天是紅媒，中央社又轉載金融時報假新聞說中天受國台辦指揮才會報導韓國瑜。韓國瑜反問，中華民國的國旗漂不漂亮？「非常漂亮」他相信海內外所有的華僑，以及台澎金馬所有大多數的民眾都熱愛中華民國的國旗，也熱愛中華民國。

韓說，所有他的個人造勢場合，國旗到處飄揚、人心沸騰，大家都非常得感動，報導最多的是中天電視台。而消滅中華民國現在是誰想消滅？一個是中共、一個是台獨，兩邊都想消滅中華民國，而中天報導這麼多中華民國的國旗，怎麼可能賣台咧？或者被國台辦指揮咧？他不太能理解這樣的標準。

他也提到，抹黑造謠中傷韓國瑜的新聞，某幾家電視台已經到了不可思議的地步，NCC這些委員沒看到嗎？眼睛瞎掉了嗎？NCC的委員耳朵聾了嗎？還是兩套標準咧？

所以他覺得，這樣指責中天電視台是不公平的，事實上，在中華民國國旗的報導上，中天電視都是一馬當先的，怎麼會不熱愛我們的國家？

他認為，現在政治掛帥來指導新聞，甚至用NCC來迫害媒體，是絕對不能容許的，也希望NCC這些委員能夠用同一套標準來看新聞媒體。不要抹黑造謠中傷韓國瑜的就是好學生，如果報導韓國瑜的新聞多一點就是壞學生，這樣怎麼能讓台灣人心服口服。

(中時 )