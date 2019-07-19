進入夏季，意味著也進入了颱風旺季，台灣位在颱風行徑路徑的陸地首衝，每年平均受到3-4個颱風侵襲已成家常便飯，國人對於抗颱的事前準備更是熟悉，但隨之而來的就是菜價上漲。蔬果通常無法保存太久，因此只能趁颱風來臨的前一天事先採買，卻也因菜價漲而傷了荷包。但隨著颱風丹娜絲經過，近日也引發網友討論保存蔬果的法寶，發現不少婆媽都大推這一「袋」！

「USii高效鎖鮮袋」超強的保鮮功能讓網友在知名美式賣場掀起搶購潮/業者提供)

每當颱風襲台前一天，都會出現民眾湧入市場搜刮蔬果的現象，遲了一步永遠只能撿大家挑剩的，卻要付比平常貴2-3倍的菜價，讓人不禁想問，到底有什麼方式可以對抗菜價上漲？近日就有民眾在社團分享，知名美式賣場賣的一款保鮮袋，表示蔬菜放了一週都不會變黃，大讚此保鮮袋的保鮮程度真的很驚人！

有些人為了講求方便，習慣一次採買一週的菜量，卻經常遇到蔬果放太久導致腐爛而丟棄，而根據主計處資料發現，台灣平均每戶家庭一年的飲食花費為17萬6千元，若乘以17%的浪費比例，則每戶家庭也丟棄了約3萬元，相當於一個社會新鮮人的月薪，非常可惜又浪費。

好在環保意識抬頭，開始有人思考如何增加蔬果的保存時間，發現網友大推的保鮮袋就是這款台灣製造的「USii高效鎖鮮袋」，造福了沒有時間可以天天買菜、拒當菜價上漲受害者的民眾。原來，這個保鮮袋可以將蔬果所釋放的植物老化激素(乙烯)吸附起來，阻擋蔬果的老化賀爾蒙彼此交互影響，進而延長食物的保鮮期，鎖住蔬果的營養價值。

「USii高效鎖鮮袋」可以吸附植物老化激素(乙烯)，延長食物的保鮮期。/業者提供

而最主要可以達到超強鎖鮮力的原理，主要是因為可以吸收植物老化激素外，還能抑菌防霉、調節氣體、鎖住水份，可以防止外來的細菌或真菌等微生物的攻擊，降低生菌發生率；而蔬果被採收後停止了代謝作用，此時會失去水分、發黃，但調節氣體可以控制袋內氣體組成，同時保留適當環境延長蔬果壽命；最後，能將蔬果水份緊緊鎖住，維持蔬果的飽滿鮮度及清爽脆度。

搭配使用「USii高效鎖鮮袋」，民眾就能一次買足一週所需的蔬果，還能延長保持蔬果原有鮮度。而當颱風來襲，也不用擔心蔬果不好保存，而在菜價上漲時購買傷荷包。隨時都能吃到鮮度足夠的蔬果又能省荷包，難怪可以造成網友高度討論的必買品項！

(中時電子報)