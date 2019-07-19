唐從聖（小圖）讓媽媽（右）利用乒乓球運動減緩失智症狀。（圖／年代提供）

唐從聖（從從）日前上《聚焦2.0》分享照護失智親人的心路歷程，從從自爆也有崩潰過，某次下工後凌晨飛機抵台，沒想到媽媽大半夜的在家裡哭鬧要去台南，從從軟硬皆施都不管用，他情急下喊「不想活了」作勢撞牆，沒想到媽媽不僅沒有平靜下來，反而快他一步衝去撞牆，所幸被從從一把抱住才沒釀成憾事。

唐從聖高齡80歲的母親罹患失智症已經10年，但唐從聖無微不至的照顧，失智症狀仍控制在輕度，連權威醫生都嘖嘖稱奇。節目上唐從聖也分享幫助失智母親復健的3妙招，首先是他聽從朋友的意見飼養了一隻非洲灰鸚鵡「多多」陪伴母親，因為鸚鵡智力相當人類的5歲，讓母親在平時與多多的相處與說話中訓練腦力。

其次則是讓媽媽「對發票」，透過對獎的過程，幫助媽媽激活手部跟腦部，家人甚至會故意蒐集得獎的發票給媽媽來增加成就感。最後一招則是用乒乓球拍打氣球，不僅讓年邁的媽媽可以增加運動量，此項遊戲也獲小朋友喜愛，大大增進了媽媽與孫女的感情。

而從從前陣子因染「腫臉怪病」上了新聞版面，當時向劇組告假到南投泡溫泉養病，但因為當時臉尚未消腫，跟路人聊了20分鐘都沒被認出來，直到對方問他職業時，他坦承自己是唐從聖，沒想到路人不相信，還叫老婆來看。他自嘲「我當時中醫、西醫、密醫及神醫看了都沒用，準備要看法醫了」，逗得現場哈哈大笑。

雖然從從幽默帶過生病話題，但其實他當時生病長達近40天，因臉部容貌受到影響，無奈工作只能停擺，更因為腫臉讓他只能躲起來，最後是驗血才知道病原是塵蟎過敏及壓力過大。

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(中時電子報)