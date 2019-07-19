即使美國總統川普同意在不威脅國安前提下，美企可繼續對中國大陸電信巨擘華為貨供，美國會仍緊咬華為問題不放，不僅先前兩黨議員提案未經國會許可不准對華為貨供，現更有議員加碼提案，要求限制華為買賣美國專利，中斷華為藉由專利權在美獲利的可能。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，美國參議院議員盧比歐（Marco Rubio）與柯寧（John Cornyn）共同提出這項法案，試圖讓聯邦政府有權阻擋貿易黑名單上的企業購買、出售或獨占授權美國專利。兩人直言，法案鎖定對象就是處在美中科技戰風暴中心的華為。

自美中貿易談判於5月中斷後，川普以危害國家安全為由，簽署行政命令禁止企業使用構成國安危險的公司生產的電信設備，美商務部隨後將華為列入「實體清單」上，禁止美企在未獲得許可下對華為貨供。不過，華為隨後美國最主要的電訊商「威訊通訊」（Verizon Communications）支付230多項的專利費用，而華為創辦人任正非先前也表示，相信美國是法治國家，美企會付專利費。

不過，盧比歐表示，為了防止華為將美國司法作為對付美國與美企的武器，推出「防止濫用司法體系法案」（Prevent Abuse of the Legal System Act），要求聯邦政府有權介入商務部黑名單上實體涉及的任何美國國內專利侵權案，且當專利侵權訴訟提出時，黑名單上相關企業須知會美國司法部與專利商標局，並提出涉嫌侵權、財務影響及求償資料。

盧比歐並在聲明中表示，華為運用「專利蟑螂」策略，反擊川普政府保護美國及5G網路前途的作為，把美國司法體系當成武器對付美國企業，國會應出手阻止。

事實上，美國會兩黨議員於16日已提出「捍衛美國5G未來法案」（Defending America's 5G Future Act），將川普於5月發布將「被視為威脅美國國家安全的外國電信公司的服務和設備排除在美國5G系統之外」的行政命令法律化，並禁止在沒有國會參與下，將華為從美國商務部實體清單中撤除。

(中時電子報)