今年適逢人類登月50周年，台灣發展太空長程計畫也屆滿28年，繼我國首顆自主研發衛星「福衛五號」在2017年順利發射後，台美合作製作的「福衛七號」也在6月25日順利升空，國家太空中心副主任余憲政表示，我國衛星計畫側重實務行任務，側重於氣象觀測等民生用途，未來將繼續執行，盼能帶動國內航太產業發展。

余憲政指出，回顧我國太空長程計畫，第一期自1991至2006年，發射衛星為福衛一號、二號及三號，功能分別是儀器酬載衛星、地面光學遙測衛星與氣象觀測衛星；而在這段期間，我國發展航太科技缺乏基礎，三顆衛星的基礎建設，包含實驗室設備、測試廠房搭建都是向國際尋求合作。

2004至2018年期間，我國太空長程計畫邁入第二期，對此余憲政提到，這段時間最重要的發展，即是「福衛五號」發射成功，這也是我國首度自主設計與製作的酬載衛星，從太空照相機儀器、感測器等，都是來自台灣半導體產業設計，證明台灣也有自主研發衛星的能力。

而在上個月在美國發射的「福衛七號」，代表我國正式進入太空長期計劃第三期。余憲政說，「福衛七號」是大型台美合作計畫，技術基礎則是延續「福衛三號」，儀器與設計都來自於美方，功能是提供全球氣象資料。

國研院也指出，「福衛七號」在發射升空後，16日成功觀測到第一筆大氣層和電離層剖線資料，各項功能測試結果均為正常。

余憲政不否認，我國發展衛星技術起步較晚，不過回顧近28年發展共三期的成果，逐漸走出台灣特色的衛星技術，即偏向於民生用途，盼未來太空產業升級後，持續與精密機械、電機電子零件產業相結合，投入大量衛星製造，朝國際航太產業發展邁進。

(旺報 )