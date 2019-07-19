苗栗縣頭屋鄉尖豐公路19日凌晨4點多發現死亡車禍，79歲的傅姓老婦過馬路時，疑似先遭1名機車騎士猛力衝撞，頭部重創倒地不起，1分多鐘後再被楊姓機車騎士碰撞，婦人腦漿溢出、血肉模糊慘死內側車道，2名肇事騎士事發時均逃離現場，警方調閱監視器以車追人，詳細事故原因有待調查。

頭屋鄉台13線尖豐公路鄰近台72線交流道口，平時車流量大，今日清晨4點多，傅姓老婦沿外環道步行，橫越台13線車道時被1輛機車撞擊，老婦被撞彈飛北上內側車道，當場頭顱破裂倒地不起，不到2分鐘後方楊姓老鄰長騎機車經過，疑似未注意前方動態再度撞擊老婦，救護人員到場檢視傅姓老婦已無生命跡象，腦漿溢出當場死亡。

附近民眾表示，當時聽到聲響，出來查看就看見地上1名受傷的婦人及1名疑似撞到人摔倒機車騎士，細問之下騎士喊冤「人不是他撞的」，旋即牽起機車就離開現場。

據了解，傅姓老婦有7名子女，但自己獨居於頭屋，今早她外出晨運，卻遇上死劫，由於肇事的2名機車騎士事發時均逃離現場，警方調閱路口監視器釐清肇事經過，以車追人，目前追撞的楊姓騎士已到案說明，警方掌握另名肇逃騎士身分，全力追緝中。

(中時 )