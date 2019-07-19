喜樂島聯盟明宣布創黨，讓獨派憂心分裂，力挺蔡英文總統連任的北社今晚舉行募款餐會，一向派副秘書長出席的民進黨，今天黨主席卓榮泰親自出馬，展現團結誠意。由於前總統陳水扁也會出席，卓是否會替蔡總統傳遞訊息，備受關注。

喜樂島週六組黨，但籌組期間因為黨名稱及是否派總統人選與本土部分社團意見不一，因此並未結盟，北社社長李川信表示，成立政黨很容易，但有沒有「影響力」才是重點。喜樂島組黨他樂觀其成，但不論如何台派小黨一定要團結或結合，才會更有力量。台灣社長張葉森也是認為，總統還是支持蔡英文。

昨天民進黨主席卓榮泰對於獨派組黨則表示，理念相同者合作為上策，力量分散等於敵人加倍。卓今天就展現最大誠意親自出席。

由於今晚募款餐會前，將舉行前總統陳水扁新書發表，扁簽完書後也將參加餐會並高歌，卓榮泰在上次立委補選帶蔡英文總統探視扁媽，政權扁支持者奏效，台南補選郭國文過關，這次餐會中，陳水扁也將和卓再度碰面。

今晚餐會出席還包括總統府資政辜寬敏、前行政院長游錫堃等。

(中時 )