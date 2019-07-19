PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

台北市長柯文哲穩握民調25%支持度，卻始終未對參選總統正面表態。近日卻一反常態火力全開，對高雄市長韓國瑜、韓粉、總統蔡英文與行政院長蘇貞昌左右開弓，讓不少柯粉看傻眼。網友直言，柯口中的「原子彈」，就是把2014的「拘束器」解開。這儼然是參選總統的姿態，但這種打法配上他先前種種論述，已將自身族群打散；柯政治生命恐已倒數，只能到2020。

日前柯文哲受《風傳媒》訪問，直言2020這一局很難贏，更笑稱自己正在研發「原子彈」。對此，網友在PTT論壇發《看柯P是要自爆了》一文，直言：「看來柯P口中的原子彈，就是把2014的拘束器解開。這種打法就是為了2020的總統選舉，不管是他自己要選總統，還是要幫其他勢力開路，總而言之不保留實力，把心思放在2024了。」

該網友更進一步指出：「可是這種打法很吃Credit，越高就破壞力越大，但是Credit 低，就是一個老頭在路旁叫囂而已。柯P的選民就是淺綠、中（間）、淺藍，這三個部分。淺綠部分大家多覺得1124已經幫柯P報仇，再加上之前的雙城論壇，柯P的論述，讓淺綠離開的更多了；中間選民的黏著度低，強度越高的選戰越容易回歸站隊，還有人不爽落跑市長（如果他有離開），更有可能離開，地圖砲就可能失言，讓恨他的人因為失言可以大作文章；最後就只剩下淺藍，這群論述和戰力最弱的一群，到最後可能還是會去支持韓國瑜。」

總結以上，發文網友認為：「柯P『我可能終究就是流星不是恆星』，就是這樣。政治生命已經結束，只能到2022。老實說我還是覺得要保實力放在2024。」

其他網友也紛紛回應：「越來越看不懂柯P在幹嘛」、「柯P的幕僚群真的不行，選舉打法亂糟糟」、「正解，不過不支持他選，出來被英糞（粉）找藉口」、「已經往最慘的情況走了，柯居然要靠罵人來搏版面，真的太慘了」、「用地雷先炸自己」、「柯P自爆得太難看了」。

(中時電子報)