或許球迷感到很奇怪，瓊斯盃前2戰戴面具出賽的中華白後衛「老吳」吳家駿，為何後來突然沒戴了，原來是老吳感覺戴面具很不舒服，乾脆「帥氣」不管醫生囑咐，也無懼鼻樑再次斷裂風險，直接不戴面具上場，「因為我只想比賽！」

吳家駿在6月30日的全運會資格賽，代表苗栗縣出戰台中市時，不小心遭到黃啟峰肘擊臉部，造成鼻樑骨斷裂傷勢，老實講，連老吳自己也不敢相信，怎麼會剛好就被母隊璞園助教打到受傷，甚至開始擔心自己是否沒法打瓊斯盃了。

「當時中華白前往日本移地訓練，結果我就沒去了，甚至因為沒跟中華白移訓，所以瓊斯盃開幕戰也沒獲上場機會，」吳家駿表示，「所以我之前在彰化比賽時的狀態很差，幸好隨著適應比賽強度，當我來到新莊後，狀態有變好了。」

其實吳家駿在瓊斯盃一開始狀態差的另一主因，就是他戴上了面具，因為要訂製專屬他自己的面具，至少需要1個多禮拜，所以他只好趕緊跟前隊友「小胖」洪志善借，這副面具當然沒法真正適合他的臉型，結果戴起來變得很不舒服。

「後來我真的不想戴了，除了視線完全看不到旁邊，汗更會流到面具裡面起霧，真的超不舒服，也不習慣，」感謝中華白教練團始終信任他的吳家駿說，「反正我一心只想打比賽，完全不怕再次撞到，我想等到真正撞到了再說吧。」

比起擔心受傷狀況，吳家駿更加擔憂的還是，到底最後要打中華職籃聯盟(CBL)或超級籃球聯賽(SBL)？他說：「其實球員很可能是這次職業化風波的最大受害者，我們都很關心相關消息，也怕最後沒球打，畢竟球員都需要一個舞台。」

(中時電子報)