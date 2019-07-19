基隆綠營生變！民進黨中執會10日通過，徵召現任基隆市區域立委蔡適應拚連任，黨主席卓榮泰明（20）日還要到基隆舉辦相挺蔡適應的記者會。同黨前基隆市議員陳志成對此表達強烈不滿，揚言「選到底！」更痛批去年就是蔡適應害他議員選舉落選。蔡適應則表示「尊重，但仍會持續和陳溝通，力拚團結！」

明年總統、立委大選，基隆有1席立委，民進黨將基隆列為艱困選區，採徵召制，卻引起陳志成不滿，而前議員游祥耀當時也不排除參選，黨中央6月16日便派員到基隆，邀集陳、游、蔡適應和市長林右昌開會，雖然游妥協，但陳堅持採初選民調，黨中央不予理會，仍徵召蔡。

「選到底！」陳志成表示，蔡適應2016年就已經贏國民黨郝龍斌1萬多票，居然還列艱困選區，不採納初選民調制，令人失望。

陳痛批，蔡適應去年議員選舉時，擔任選對會召集人，當時投票是否要徵召連淑慧選安樂區議員，明明是3票反對、0票同意，蔡卻說「連是林右昌要的人」，獨排眾議硬徵召連，結果連也沒選上，害他以52票差距成落選頭。

「贊成台北市長柯文哲批評民進黨！」陳志成說，民進黨的精神已被這種權謀破壞，為了選票做利益交換，犧牲誰、然後把誰拉上來，他決定遵從民意、不再跟著黨意，但他也不會退黨，因為他是創黨黨員，若民進黨開除他，「我也隨你便！」

「尊重、會持續溝通！」蔡適應澄清，當初雖然是為了配合市長選戰策略，選對會是合議制，不是陳講的那樣，而是交由黨中央核定，選對會只是按照黨中央要求；不過他仍可理解陳的心情，堅持黨會團結一致，持續和陳溝通。

(中時 )