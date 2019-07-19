F-22與F-35

土耳其堅持採購並接收了俄羅斯的S-400防空系統，令北約（NATO）焦慮不已。儘管專家說，北約成員國使用俄製防空系統，將大大削弱組織抵抗莫斯科的能力，但奇怪的是，他們卻忽略了一點，那就是北約很快就會擁有這俄羅斯頂尖的戰機殺手。

《商業內幕》（Business Insider）網指出，安卡拉為了買S-400，被華府踢出F-35戰機專案外，但事實上，這對莫斯科對付美方F-22與F-35戰機也有致命影響。

有關S-400可能對F-35專案構成威脅的文章隨處可見，專家異口同聲，一旦連線的俄羅斯系統進入北約空防，幾乎等於對北約空中武力宣判死刑。

此外，許多美國專家說，俄羅斯可以透過土耳其的S-400，窺得F-35的隱形技術，並蒐集這身為老美未來數十年主力戰機的重要情資。

不過，美國智庫「海軍分析中心」（Center for Naval Analyses，CNA）資深俄羅斯軍事專家柯夫曼（Michael Kofman）指出，奇怪的是，美國不斷強調F-35戰機的安全，但基於某些不公開的理由，卻傾向不提俄方打算如何因應美國遍佈耳目，刺探土耳其俄製防空系統的潛在問題。

柯夫曼說，儘管美方顯然可能接觸得到S-400的技術，但俄羅斯人卻沒有大聲嚷嚷，而這令人感到納悶。基本上，俄羅斯安裝並支援土耳其境內的S-400，雖然可能藉此獲取F-35情資。但土耳其身為北約成員國，卻握有俄方用來對付美國戰機的一流武器，對S-400來說或許也很要命。要是美國破解S-400系統，俄羅斯的麻煩就大了。

俄羅斯靠飛彈防禦系統維護國內外資產安全，英國智庫「皇家三軍研究所」（RUSI）空戰專家布朗克（Justin Bronk）說，美國能不能一窺S-400究竟，完全取決於俄羅斯和土耳其達成的條件。

他指出，以往美國無從得手S-400的情資，而這很可能是極為寶貴的情報來源，但那要看實際操作防空系統的是誰，如果是俄羅斯駐在土耳其的人員，事情可能就複雜了。此外，俄羅斯出口型S-400未必和國內用的一樣。不過，美國空軍前高級將領說，美國已深入了解俄方的防空能力，認為出口型S-400和正版相差不大。

消息人士說，俄羅斯因2014年侵略烏克蘭，併吞克里米亞半島後，受到國際嚴厲制裁，以致經濟困難，任何人只要願意付錢，莫斯科就會賣S-400。而賣這套防空系統給北約成員國，的確充滿風險。

(中時電子報)