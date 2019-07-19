陸媒《中新社》報導，廈門對台貿易保持增長，成為廈門今年上半年外貿運行的一大亮點。廈門海關人士19日受訪時稱，台灣是廈門第四大貿易夥伴。從進出口商品來看，機電產品是廈門對台貿易的最大商品。同時，台灣水果、海產的進口表現也很搶眼。在對台貿易續增之外，廈門對「一帶一路」沿線國家進出口規模持續擴大。

據海關統計，上半年，廈門市對台灣進出口199.8億元（人民幣，下同），同比增長2.6％，規模位居福建省第一、大陸第六。其中，出口53.2億元，同比增長3.8％；進口146.6億元，同比增長2.1％。

從進出口商品來看，機電產品是廈門對台貿易的最大商品，其中出口34.6億元，同比增長17％，占同期廈門對台出口總值的65％；進口104.7億元，同比增長2.7％，占同期廈門自台進口總值的71.4％。同時，台灣水果、海產的進口表現搶眼。數字顯示，上半年廈門進口台灣海產、水果分別為1.3萬噸、5.5萬噸，均居大陸首位。

在對台貿易續增之外，廈門對「一帶一路」沿線國家進出口規模持續擴大。據廈門海關披露，上半年，廈門對「一帶一路」沿線國家進出口929.5億元，同比增長6.3％，占同期廈門進出口總值的31.5％。

廈門海關統計分析處處長陳仲雄稱，廈門外貿市場多元化穩步推進，對巴基斯坦、烏克蘭、沙特阿拉伯、阿聯酋的進出口大幅增長，均高於同期廈門外貿整體增速。

據海關統計，上半年，廈門進出口總值2954.2億元，同比增長3.8％，占福建省進出口總值的46.5％，其中，機電產品和勞動密集型產品是主要出口商品，進口以機電產品和大宗商品為主。

廈門市商務局負責人稱，廈門外貿依存度位居大陸第一，外貿競爭力位居大陸百強城市第五位，外貿已經成為該市社會經濟發展的重要組成部分。

(中時 )