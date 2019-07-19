台南市將軍區18日晚間連續降雨3小時累積雨量破110毫米，南18線道路及廣山社區排水系統宣洩不及，局部地區積水最深達20公分，市府緊急調派2台移動式抽水機組增援，約晚間12點解除積水災情。（劉秀芬翻攝）

受颱風丹娜絲及低壓帶氣流影響，台南市將軍區18日晚間連續降雨3小時累積雨量破110毫米，時雨量最大達42毫米，南18線道路及廣山社區排水系統宣洩不及，局部地區積水最深達20公分，市府緊急調派2台移動式抽水機組增援，約晚間12點解除積水災情。

由於廣山社區位於山子腳排水系統上游段，地勢相對較低，且受沿海感潮影響通洪能力，每逢強降雨易因匯流不及而漫淹南18線路面，若再受外水高漲即無法順暢宣洩雨水，易造成廣山社區及道路積水情形發生。

18日晚間瞬時強降雨，導致社區淹水最深達20公分，市府水利局為緊急搶災，即立即調派2台0.3cms移動式抽水機組前往社區支援部設，幸積水已於18日晚間12時完全消退，未釀成嚴重災情。

為有效解決聚落淹水問題，市府計畫於社區內增設抽水站2cms及1公頃滯洪池，以發揮即時吸納瞬時大雨，目前尚在進行池體開挖及排水路新建中，預計於今年11月完工，市府水利局表示俟抽排及滯洪池工程完工後，可有效發揮發洪成效，降低廣山社區淹水風險。

(中時 )