大陸農業農村部發展規劃司司長魏百剛19日表示，今年1月至5月，農產品進出口總額6239.6億元，同比增長10.6％。其中，大陸農產品進口來源明顯變化，來自巴西、東盟等農產品進口保持較快增長。但對美國出口明顯下降。此外，面對大陸部分水果價格漲幅較大，魏百剛表示，價格已經開始回落。

大陸農業農村部19日舉行新聞發布會，魏百剛指出，大陸農產品進口4163.7億元，同比增長14.1％。進口來源明顯變化，來自巴西、東盟、歐盟、澳洲農產品進口保持較快增長。在出口的部分，農產品出口2075.9億元，同比增長4.1％。蔬菜等優勢農產品出口總體平穩，但對美國出口明顯下降。

對於大陸日前的農業經濟表現，魏百剛則稱，受到去年蘋果、梨主產區低溫凍害等影響，部分水果價格今年以來漲幅較大。但近期，隨著西瓜等夏季時令水果上市，價格已經開始回落。

面對近年來農業受到的打擊，魏百剛分析，面對錯綜複雜的國內外形勢，各級農業農村部門全力防控秋行軍蟲、非洲豬瘟等危害，突出鄉村產業提升和農村人居環境整治的重要性。

不過，魏百剛仍表示，上半年「農業經濟形勢總體平穩、穩中向好」。但面臨著秋行軍蟲的侵害、非洲豬瘟疫情、農業投資增速回落等新情況、新問題，需要採取有力措施加以解決。

魏百剛透露，下一步，農業農村部將全面推開農村人居環境整治，增強鄉村產業發展動能，加快農村改革步伐，統籌做好各項工作，努力完成全年目標任務。

(中時 )