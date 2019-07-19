《中國時報》及《中天電視》所屬的旺中集團今天下午兩點半將在立法院舉行國際記者會，駁斥相關不實指控以正視聽。(中天FB)

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英國《金融時報》大中華區特派員席佳琳（Kathrin Hille）日前撰文指《中國時報》及《中天電視》接受大陸國台辦指令處理新聞，但此實為毫無根據的抺紅及抹黑，《中國時報》及《中天電視》已發表嚴正聲明指此為惡意中傷的假新聞雨，並將對《金融時報》，及其他惡意引述、引用、或轉述該則新聞的媒體或個人，一併提出告訴，追究其法律責任。

《中國時報》及《中天電視》所屬的旺中集團今天下午兩點半將在立法院舉行國際記者會，駁斥相關不實指控以正視聽。《中國時報》社長王丰也將在下午三點半到法院按鈴申告。

中時社長王丰表示，旺中集團向席佳琳女士表達最嚴重抗議，並在此嚴正宣示，旺中集團將不惜一切代價，堅決採取司法訴訟捍衛集團全體同仁名譽與尊嚴，更要為集團工作夥伴爭取新聞自由與職業尊嚴。

王丰說，來自境外的金融時報刊登未經查證的片面報導，誣指編輯部主管聽從大陸國台辦指令製作新聞，明顯為片面污衊不實指控，是對於在新聞崗位上認真工作的數千名同仁專業最大羞辱及污衊。

王丰更呼籲執政黨當局應該清楚定義什麼是「紅媒」？如果主張兩岸和平的媒體就叫紅媒，主張超越藍綠的媒體就是紅媒？這不就是典型的欲加之罪何患無詞？民主自由的台灣，什麼時候變成滿天都是紅帽子的時代？媒體只是因為克盡社會公器的監督職責，招惹執政者不開心，就被貼上紅媒標籤。

王丰強調，民進黨前有美麗島爭取人權與新聞自由，後有鄭南榕爭取百分百言論自由，而今卻淪為扼殺新聞自由與言論自由的劊子手，「什麼巨大利益驅使你們必須拋棄前輩的理想，你們有沒有反省過為什麼有韓流？為什麼有巨大民意反彈？執政做得好會有寒流嗎？」

王丰指出，真道理性、真愛台灣是旺旺中時媒體集團一貫以來不變的理念，回顧過去七十多年，民主、自由、人權三大價值得來不易，而新聞自由更是三大價值的基礎，也是台灣唯一強過大陸的優點，如此珍貴資產需要兩千三百萬同胞捍衛珍惜。

《中國時報》社長王丰批中央社，他要強調一點，中央通訊社身為國家通訊社，理應保持中立，可是他沒這樣做，而且中央社引述席佳琳片面報導外，還追加做了分析稿，可見他違反行政中立基本原則。

王丰質疑，中央社長張瑞昌曾任職中時20多年，接過國台辦電話嗎?請問張瑞昌社長，擔任中國時報總分核電話8-9年時間，有接過國台辦電話嗎? 國台辦有教過你做新聞嗎?如果國台辦沒有交辦這樣的事情，那張瑞昌所屬的新聞機關卻用席佳琳這種偏頗的報導，顯然已經背離了行政機關應該有的中立原則，你做這樣的新聞，沒有求證，沒有平衡，跟假新聞有啥兩樣?

(中時 )