國、民兩黨日前確定推派高雄市長韓國瑜、蔡英文總統競逐2020總統大選。文化大學新聞系教授胡幼偉今（19）天提醒，韓在年輕、高教育選民的支持度不如柯，甚至低於郭，韓幕僚未來要豐富其政策論述，他更大膽預測「韓國瑜不會辭職」，郭、柯都在評估自己能否衝到第一名，「郭柯配不大可能」。

根據全方位民調公司最新民調顯示，無論是藍綠對決、三角督、四方競逐下，高雄市長韓國瑜均遙遙領先，但有過半民眾偏向不支持韓帶職參選，且認為參選應動請辭市長。

文化大學新聞系教授胡幼偉表示，韓國瑜打出「苦民所苦庶民」、「中華民國加油」兩張牌，前者統包所有市場，容易獲得民眾認同，郭台銘一加入戰局，其首富身分直接牴觸庶民成為缺點，後者即便郭參選持續戴著國旗帽，但早就被韓在去年九合一搶先運用，晚近市場難有突破。

胡幼偉說，不過韓國瑜在年輕、高教育選民的支持度不如柯文哲，甚至低於郭台銘，競選口號雖容易讓民眾理解，但未來韓的國策顧問應豐富政策論述，讓民眾了解細部內容。

胡幼偉更大膽預測「韓國瑜不會辭職」，他解釋，支持與反對韓國瑜帶職參選的比例各半，若韓辭職，將流失支持韓帶職參選的選民，而贊成韓辭職的泛綠選民也不會因此轉向支持韓，造成兩頭落空。至於罷免韓國瑜活動，胡認為只是反映出泛藍與泛綠的支持度而已。

該份民調也顯示，過半選民不挺前鴻海董事長郭台銘脫黨參選，且不支持郭柯配攜手參選總統。胡幼偉表示，對於初次參選的郭台銘，前陣子窮盡各種辦法始終未能奪冠，後續不僅是錢的問題，還要思考如何應戰，自從郭加入國民黨運作後，現在若要獨立參選，則要先撕下藍營標籤，否則無法釋疑脫黨參選正當性。

至於郭柯配，胡幼偉說，郭與柯的支持度相當程度重疊，依照兩人的個性，光是誰當頭就很難說，因此兩人不是不可能攜手合作，而是從競選策略來看，幕僚評估的應該是意義不大。

談到蔡英文競選連任，胡幼偉指出，蔡英文仍保有年輕、高教育選民的基本盤，但卻少了年長者的支持，因為這群阿公阿嬤都跑去挺韓國瑜，被韓挖走這一大塊是蔡英文的危機

柯文哲近日狂打民進黨，不僅批評民進黨「說謊成性」，又坦言「怨恨蔡英文」，且不諱言指若蔡繼續連任台灣就沒希望，外界解讀為參選總統起手式。胡幼偉點破，柯文哲只有「罵藍又罵綠」這一招，至今在考量能否衝到第一名，假使無法辦到仍執意參選，除非是情緒性反應，否則理智上不會做此決定。

胡幼偉說，年輕人與年長者已心有所屬，所有總統參選人要搶奪的是中間、年輕選票。他預言，郭柯配不大可能，若有的話早就宣布，郭雖在短時間內投入超強核彈般的火力，仍無法提升支持度。

(中時 )