中華民國駐美國代表高碩泰大使與我首任宗教自由無任所大使布興·大立本18日應邀出席在國務院舉行之第二屆「促進宗教自由部長級會議」(Ministerial to Advance Religious Freedom)，由國務卿龐培歐(Mike Pompeo)主持，副總統彭斯(Mike Pence)親臨出席致詞，除再次強調川普政府對促進宗教自由之高度重視外，並宣布成立「國際宗教自由聯盟」(International Religious Freedom Alliance)。

高大使在會中發言時，首先介紹布興大使為台灣首位宗教自由無任所大使，蔡總統此項任命顯示台灣對促進我國及全球宗教自由之堅定承諾；另説明本年3月我國舉辦「印太地區保衛宗教自由公民社會對話」研討會，為率先呼應去年首屆部長級會議訴求而舉辦區域會議的國家之一，台灣並在該研討會中宣布捐助1百萬美元予國務院「國際宗教自由基金」，以支持全球終止宗教迫害之努力。

高大使並引述蔡總統的談話表示，宗教自由是台灣民主生活重要的一部分，也是台灣與國際社會分享最重要的資產，誠如國務卿龐培歐不久前所說台灣為可靠的民主夥伴及世界良善的力量，台灣將繼續致力維護基本人權、人類尊嚴、文化多元及宗教自由，呼籲各國共同響應。

外交部表示，促進宗教自由是川普總統的外交重要議程，本年會議更是全球歷來針對宗教自由議題舉辦最大規模的活動，共有106國代表及上千名公民社會人士與會。

(中時 )