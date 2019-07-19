更新》戴資穎的球后保衛戰來了，今天在印尼公開賽8強迎戰天敵依瑟儂，首局17比18落後的時候連拿4分，21比18逆轉勝出；次局依瑟儂發揮強攻本色，21比16扳平。決勝局，小戴憑藉較佳的體力優勢，苦戰63分鐘之後，21比12驚險勝出。

決勝局，依瑟儂錯過網前扣殺機會，被小戴的回擊後場球得分，戴資穎也把握住機會，被動反擊得手，依瑟儂回擊掛網，取得11比6領先優勢。

雙方互換場地後，戴資穎直線殺球下馬威，13比6大幅領先，依瑟儂即便體力下滑，失誤頻頻，但仍靠著幸運球的加持連追4分。眼看逐漸喪失優勢的小戴，開始強化攻擊，網前扣殺得分，依瑟儂挑戰失敗，連得6分、20比11取得賽末點，最終21比12辛苦獲勝。

次局，戴資穎率先搶攻得手取得4比2領先，但依瑟儂先是與小戴來回激戰30拍之後追平比數，緊接著又靠著幸運球，以及小戴的失誤，打出9比2攻勢11比6反超比數。雙方喘口氣喝了水之後再次回到球場，苦苦追趕的小戴，雖然倒地成功救球，不過依瑟儂反應迅速，網前小球得分，11比17落後。

處在劣勢的戴資穎，不斷透過長拉短吊的方式想要破壞依瑟儂的比賽節奏，此戰術果然奏效，將比數追至15比18，無奈最終還是沒能挽回頹勢，16比21敗下陣來。

比賽開打後果不其然，小戴在面對依瑟儂的四角拉吊球打來綁手綁腳7比11落後，經過短暫休息，小戴找回手感連追3分，可惜回擊失誤連丟2分，不過小戴並沒有氣餒，以一記往前斜角小球讓依瑟儂跌倒在地只能望球興嘆。

緊接著小戴憑藉著翻網幸運球14比15，並且追至18平手，關鍵時刻小戴的網前小球發威，加上依瑟儂回擊出界，小戴21比18逆轉拿下首局勝利。

戴資穎與依瑟儂過去交手24次，小戴11勝13敗略居下風，尤其是小戴在2016年底登上球后之後，兩人對戰12次，小戴贏了6場也敗了6次，絲毫沒有優勢存在。

今年小戴和依瑟儂交手2次，地點都在馬來西亞，小戴先輸後勝，雙方實力相當，而依瑟儂也是小戴鮮少對戰吃足苦頭的頂級名將。

(中時電子報)