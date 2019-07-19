對於高巿府小內閣將人事異動，並與大選團隊切割各司其職，還傳出前勞動部長陳雄文可能接下副巿長？高雄巿長韓國瑜19日證實，調整是勢在必行，但他也提到，這個調整完全是就高雄市的市政治理，以及團隊彼此的默契跟功能發揮，與選舉一點關係也沒有。

他說，新的團隊調整，還是會以全力衝刺市政為主，這些人事的調整，命令很快就會發布出去，希望新的團隊做了調整後，對高雄巿能做更有效的治理，讓高雄巿民能夠更滿意。

至於陳雄文是否即將入小內閣？韓國瑜語帶保留說，人的部分他先不把名字講出來，但大家很快就可以看到。

被問到樹葉沒修影響交通，也有巿民反應草很長，韓國瑜回應，養工處一定會去處理，但某些媒體報導高雄，事實上放大檢驗已經到了誇張程度，一棵樹多掉幾片樹葉，好像高雄巿政就要癱瘓掉，他覺得真得太誇張了。

他舉例，像清淤，今年要清40公里，做得這麼認真、做了這麼多事情，所有好的都不報，這些媒體真得讓人覺得實在無法接受。

韓也提到，清淤跟下水道都是良心工程，能做多少就盡量去做，預計今年底以前要清40公里，但編列的預算2500萬完全不夠，所以第二預備金又投入了3500萬，總共合起來6000萬，感覺還是不夠。

且清淤的工程根據李鴻源先生估計要兩年時間，可是這是一定要做的。韓國瑜強調，新的團隊絕對不會往臉上貼金、指責別人，這樣是不對的，該做多少工作就把工作做好，他覺得這才是負責的態度，因此清淤的工程他會繼續去做。

另外，針對高雄市18萬盞路燈，下一步也要開始全部換成智能化的路燈，讓每一個巿民晚上回家，騎摩托車或開車都有一盞明亮的路燈，這也都是份內的工作。

「下水道是城市良心」 韓市府清淤還市民不淹高雄

(中時 )