計程車駕駛員職業工會秘書王智宏（右2）向議員莊枝財（左2）、台鐵運務段長吳金添(左1)陳情。（張祈攝）

花蓮火車站前舊有排班位置設施老舊，原候車區路面也壓出大小坑洞，引發運將不滿。（張祈攝）

花蓮火車站前舊有排班位置設施老舊，外觀相顯突兀，原候車區路面也壓出大小坑洞，引發運將不滿。（張祈攝）

花蓮火車站前舊有排班位置設施老舊，外觀相顯突兀，原候車區路面也壓出大小坑洞，引發運將不滿。（張祈攝）

台鐵花蓮車站二期改善工程預計9月完工，百餘輛計程車也將遷回舊車站出口旁，由於舊有排班位置設施老舊，外觀相顯突兀，原候車區路面也壓出大小坑洞，地方立委、議員接力前往會勘，要求縣府盡快提出申請，一併規畫設計，計程車司機也放話，若無法獲得合理排班位置，就排在路中間接客；縣府觀光處副處長張志翔回應，會盡快研究經費來源，盡快提出申請。

台鐵花蓮車站計程車排班位置為配合二期工程施作，去年暫時移置新車站北側，眼看1年期限就快到了，舊排班位置還堆滿施工器材，計程車駕駛心急如焚，計程車駕駛員職業工會秘書王智宏放話，若9月無法如期遷回，上百名計程車駕駛就要直接在路中間載客。

台鐵運務段長吳金添指出，舊計程車排班區並未列入這次改善工程內，約有100坪，20多年前由時任縣長張福興編列預算興建，路面建物包括遮雨棚、休息區及大理石鋪面，拆除或改善都需縣府同意，台鐵將全權配合、無條件撥用。

議員莊枝財、張懷文、許淑銀及張美慧今早到場會勘，莊枝財指出，交通部公路總局提供「公共運輸多元推升計畫」可支應改善車站周邊設施經費，但須由縣府提出申請才可辦理，縣府責無旁貸；張懷文指出，火車站關乎花蓮門面，縣府早該提前規劃周邊配套，盡可能與二期工程銜接。

王智宏說，目前固定在車站排班的計程車就有120名，大家都能配合工程遷移，只是等到車站落成卻看不到排班區有任何改善，反而說好的維持原樣，都變成施工倉庫，實在令人氣憤，他強調，司機們的要求不高，就是路面重鋪上平整柏油路、遮雨棚、休息區都清空乾淨，後續要再如何更新改建，他們也都樂觀其成。

花蓮縣府觀光處副處長張志翔說，將盡快「公共運輸多元推升計畫」內容，若須由縣府提案申請，一定會盡速辦理，也會同步邀集建設處等相關單位進行研議，強調絕不是對業者需求漠不關心，一定盡力配合。

(中時 )