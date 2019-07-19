針對英國《金融時報》稱大陸國台辦直接指揮中時集團，表態支持特定候選人一事，中時電子報社長賴岳謙怒批，能直接參與最高核心編輯台的只有總編輯、總主筆跟社長，一個記者能直接接到國台辦電話？其實，不止《金融時報》，近來有許多台灣媒體都引用美媒，來抨擊高雄市長韓國瑜是親中民粹候選人。對此，網友寒國人表示，某些台灣媒體假借外媒來打擊敵人，這不是騙人什麼才是騙人！

網友寒國人於Youtube放上一段影片，發表韓黑是如何藉由美媒來打擊韓國瑜的套路。打假悍將先在開頭表示，現在說韓國瑜賣台的新聞越來越多，就寫說某某美方的媒體，說韓國瑜怎麼樣，真的很無恥。

寒國人舉兩個例子，例如有媒體報導，《紐約時報》稱韓國瑜是親中民粹市長，還曾公開讚揚獨裁領袖。然後底下有許多留言說外媒認可，寒國人覺得有異，於是開是搜尋新聞，發現《紐約時報》一篇在7月16日標題為《韓國瑜將代表國民黨競選台灣總統》的文章。

他看了此篇文，發現有段內容是有寫韓國瑜對國際上三位政治人物進行表揚，分別是已故的前總統蔣經國、已故的新加坡前總理李光耀、已故對岸領導人鄧小平。可是等他去看台灣報導原文，韓國瑜是表示，自己不是經濟專家，但華人世界改革經濟最成功的三位中，是蔣經國、李光耀和鄧小平。根本和記者報導的內容有相當程度差異。

於是寒國人去查詢撰寫此篇文章的《紐約時報》作者Chris Horton的推特，發現該作者關係和民進黨似乎不錯。他就覺得很奇怪，《紐約時報》有這麼不中立的作者，再深入調查，發現該作者是《紐約時報》駐台的特約作者。所以簡單來說，這個報導是該作者個人觀點，那引用該報導的台灣媒體，居然寫《紐約時報》指出，而沒有寫該作者觀點，這就差非常多！因為一個特約作家，怎能可以代表《紐約時報》觀點？

而寒國人舉出另外一個例子，就是台灣某媒體報導，韓國瑜出線，國民黨選出選出親中的民粹候選人。經他查證，美聯社的確有篇相關報導，而用google翻譯軟體，有翻出親中國民粹主義，可是google翻譯不一定準確，可記者居然就如此下標親中的民粹候選人，可是原文真的是如此意思？而批踢踢網友在解析此篇文章時，也發現本質並沒有在罵韓國瑜，而是認為韓國瑜有特殊魅力，可以吸引到庶民，讓他們支持韓，所以根本跟台灣媒體的標題差了很多。

寒國人也查了美聯社寫該文的作者，名字為Ralph Jennings，發現該作者很多文章都很《富比士》商業雜誌有關，該記者目前也住台北，查詢某親綠媒體稱他是《富比士》專欄作家Ralph Jennings，那麼和美聯社關聯又是？

寒國人表示，各位，有沒有覺得很可怕？韓黑巧妙利用台灣人聽到美國講什麼都對的金箍咒。哇！美方說韓國瑜賣台，那一定是韓國瑜賣台！沒看到現在很多年輕人都說美國這樣講，所以韓國瑜一定是賣台。這些騙子，已經默默利用美方名義，來打擊對手，騙人民呀！不管支不支持韓國瑜，他反對任何政黨利用媒體，然後包裝成美方，來騙人民說美方如何，結果查了之後，寫文的是專欄作家或是獨立記者，根本不是媒體官方說法！一定要注意這些騙人手法。

(中時電子報)