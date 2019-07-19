黃姓雲林縣民身後負債，配偶及子女等都拋棄繼承，但債權人發現他還有一筆勞保退休金，聲請以該勞退金償債，但被勞保局以勞退金唯有《民法》內規定的繼承人可以申領而拒絕，引起債權人覺得不公義向立委蘇治芬陳情，蘇表示，現行《勞退條例》部分條文有必要修訂，將提案修法。

黃姓債權人是一家產物公司，因為生前欠下大筆債務，身後債權人向法院聲請以遺產償債，一清查才發現，黃姓債務人名下完全沒有不動產，繼承人包括配偶、子女等全部拋棄繼續，讓債權人索償無門。

不過，債權人不死心，深入了解得悉債務人還有一筆數十萬元的勞退金，再向法院聲請指定遺產管理人處理，主張以該筆勞退金償還生前債務，但是被勞保局打回票。

勞保局表示，勞保被保險人若身故，根據《勞退條例》，勞退金唯有配偶、子女、父母、祖父母等《民法》規定的繼承人可以申領「繼承」，債權人及遺產管理人都無權主張。

蘇治芬表示，勞退金是為保障被保險人的退休生活，但是被保險人已過世，就沒有保障的對象，被保險人生前欠債是事實，在繼承人都拋棄繼承後，債權人有權主張以勞退金償債，才符合社會公平正義，她將提議修法。

(中時 )