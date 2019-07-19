前一日因雨延賽，因此洋基與光芒今(19)日進行雙重賽，午場賽事洋基總教練波恩(Aaron Boone)因不滿菜鳥主審的好球帶判決，在場上飆罵髒話怒噴主審，雖然遭到驅逐出場，不過洋基也因此士氣大振，單日分別以6比2、5比1拿下2場勝利。

午場賽事洋基先靠厄薛拉(Gio Urshela)追平2分炮追平比分後，第5局靠5支安打攻下3分，6局再由希克斯(Aaron Hicks)陽春炮拉開領先，再加上先發投手哲曼(Domingo German)在首局失2分後回穩，主投6局僅被敲4支安打，後援投手也完全壓制光芒，洋基以6比2收下勝利。

接著晚場比賽，雙方1比1的狀況下，光芒第6局發生「一局爆」，單局發生4次保送、被敲3支安打，讓洋基拿下4分逆轉戰局，最後以5比1帶走單日第2勝。

賽後總教練波恩表示當下他僅覺得必須反應，他認為這是場重要的比賽，無法接受主審失去精準的判決，因此決定挺身而出，為自家球員抱不平。「我知道他(主審)會因為我們受到批評，所以我同情他，也感到有些不安，但我只是想表達『我知道你才是主審，但當時比賽才剛開始，我認為我該做些什麼。』」

(中時電子報)