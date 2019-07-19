有詐騙集團日前以假檢警手法，詐騙新莊1名婦人23萬，指派22歲林姓車手前往提領，林得手後，依幹部指示，將1張提款卡及現金，全部放在西門捷運站置物櫃內，但林一時恍神、緊張竟然沒有上鎖，隨後拿取自己的酬勞後就匆匆離去。

不久後有1民眾準備使用櫃子，打開後卻發現巨額現金，拾金不昧的民眾前往服務台，告知站務人員此事，北捷工作人員於是將東西暫時保管。

詐騙集團成員後來前往取錢，卻發現已被上鎖，立刻去電責備林男，恐嚇：「你是不是想黑吃黑？」、「東西根本沒在你講的號碼櫃裡！」害怕的林男立刻趕回，並前往服務站向北捷員工「抱怨」此事。

北捷人員看林男十分年輕，對金錢來源又支吾其詞，於是推稱要找承包公司來開鎖，要林在現場稍等，其實卻案中報警。

警方到場後，林男見狀況不對還想落跑，但為時已晚當場被逮，經訊問後，才坦承自己是車手，錢是從新莊取得，他按指示將錢鎖在置物櫃，卻因一時疏忽沒鎖，不料因而被逮，在警局頻頻哀嘆：「以後不敢了…」警訊後被依詐欺罪送辦。

(中時 )