只因為與前男友的母親曾經發生嫌隙，台中21歲吳姓女子，去年跨年夜竟謊報林姓婦人名義、向全台共92家達美樂公司訂購披薩，之後因為前往取貨，導致業者損失達11萬多元，憤而提告，台中檢方依間接毀損罪起訴吳女。

起訴指出，去年12月31日中午開始，吳姓女子花了整整1天時間，用自己的手機、透過網路向達美樂披薩公司訂購披薩或其他套餐，並留下前男友母親、林姓人的手機等資料，其訂購範圍遍及北中南及花蓮、台東等地，共92家分店受害。

因吳女未前往店家取貨，業者紛紛打電話給林姓婦人詢問，也使得林婦從跨年夜當晚到隔天不停接電話，讓她不堪其擾，而達美樂公司也驚覺情況有異、懷疑有人故意惡作劇，決定報處並提告。

檢警依循電話等資料調查，查出吳女身分，她到案時坦承犯行，宣稱是因為曾與林婦發生糾紛、懷恨在心，才以對方名義訂購披薩。因吳女的行徑已導致業者損失11萬2604元，檢方依間接毀損罪起訴。

(中時 )