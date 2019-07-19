媒體拍到Baby某晚外出跟閨密聚餐。（圖／翻攝自騰訊娛樂微博）

41歲黃曉明和30歲Angelababy（Baby）結婚4年，網上常傳出兩人婚變謠言，但都被當事人否認，日前Baby突然感嘆「和世界有時差」，又引來感情生變質疑。今(19日)有陸媒直擊Baby和閨密聚會，直到深夜才回家，值得注意的是Baby到家後並沒拿鑰匙開門，原來是在家中的黃曉明搶先一步幫老婆開了門，可見兩人感情依舊。

去年范冰冰捲入逃稅事件，當時就有傳言指為避查稅風波，黃曉明和Baby低調離婚，而工作人員嚴正否認，本月初又突然傳出兩人將「官宣離婚」，黃曉明再次跳出否認，並揚言若再有不實傳聞就要提告，至於兩人是否真的感情轉淡？有網友在黃曉明微博留言打氣，說：「喜歡你 and baby」，引來黃曉明親自回應：「謝謝，我也喜歡 baby」，闢謠兼放閃。

據《騰訊娛樂》報導，最近有人直擊Baby在上海工作後，如常回到了和黃曉明同住的公寓，稍晚Baby獨自外出和閨密聚會，結束後Baby坐助理的車回到兩人愛巢，下車後Baby邊和助理聊天並直接走進公寓，沒拿出鑰匙，推測是黃曉明事先就幫妻子留好了門，一個體貼的動作曝光了兩人感情真相，網友也說：「人家明明好好的，有些人就是見不得人家好」、「愛你們好好的」、「baby的私人生活不要過多關注，謝謝」。

(中時電子報)