黑鳶翱翔的英姿，帥氣又霸氣。（沈錦豐提供）

黑鳶，有夠帥。（沈錦豐提供）

俗稱「老鷹」的基隆市鳥「黑鳶」，今年有重大突破，在基隆的繁殖成功率破紀錄，不但比去年發現的7個巢區多3個，10個巢區中共有9個繁殖成功，14隻幼鳥成功離巢，令鳥友十分雀躍。

基隆鳥會常務理事沈錦豐指出，此次很感謝退休的「老鷹先生」沈振中老師復出並協助調查，黑鳶相對於遊隼繁殖成功率偏低，但今年基隆破紀錄，發現10個巢區，比去年的7個巢區增加3個；10個巢區中共有9個巢區繁殖成功，14隻幼鳥成功離巢。

沈錦豐說，基隆將近20個遊隼巢區加上10個黑鳶巢區，調查人員可以用疲於奔命來形容，由於遊隼巢位大多選擇在不透水的懸崖岩地上，大雨可能影響了遊隼的繁殖成功率，而黑鳶繁殖則沒有受到太多影響，研判可能和食物足夠、巢位在樹上且透水性佳有關，因此黑鳶繁殖成功率增加。

沈錦豐強調，根據2016年在基隆繫放的黑鳶幼鳥「小基北」活動範圍，這些剛離巢的幼鳥主要還是在巢區附近活動，且根據衛星追蹤的資料顯示，小基北並不常到基隆港活動，例如2016年9月23日小基北的一日生活圈包括金山、淡水、新莊、翡翠水庫，其中並沒有基隆港。

他說，目前基隆港已經可以看到5隻以上的幼鳥活動，隨著離巢幼鳥的活動範圍擴大，有著漂亮羽毛的新生黑鳶幼鳥，將會吸引大家的目光。

(中時 )