台中市西屯區國安國小足球隊遠赴匈牙利參加卡波斯瓦(考波什堡)青少年足球分齡賽，帶著亞軍的光榮凱旋歸來學校。（盧金足攝）

國安國小足球隊今年兩度獲邀參加國際賽事，立委張廖萬堅看好月底將出征越南參加亞太盃青少年足球錦標賽U12組，希望有機會摘金奪冠。（盧金足攝）

「足」厲害！台中市國安國小足球小將捷報連連，上周赴歐踢回國際賽亞軍，下周將出征亞太盃青少年足球錦標賽，曾為足球隊爭取比賽經費的立委張廖萬堅迎接在匈牙利參加卡波斯瓦(考波什堡)青少年足球分齡賽，榮獲亞軍的國安國小足球小將載譽回國，祝福國安國小足球隊繼續為校爭取榮耀，再創台灣之光佳績。

國安國小足球隊成立於2003年，初期比賽成績並不理想，更一度面臨解散的困境，教練與球員發揮不放棄的精神，與學校及家長們的支持下，足球隊逐漸在全國賽事嶄露光芒，2018年與2019年都榮獲全國少年盃足球錦標賽第二名的耀眼成績。

張廖萬堅表示，國安國小足球隊今年兩度獲邀參加國際賽事，上月前進歐洲拿下青少年足球分齡賽U12組亞軍，表現大放異彩；月底即將出征越南參加亞太盃青少年足球錦標賽U12組，希望有機會摘金奪冠。

國安國小足球隊今年遠赴匈牙利參賽為國爭光，曾面臨經費不足，台中市教育局雖補助足球隊部分經費，但小將們的出國比賽費用還是短缺，國安國小校長陳貞蓉請張廖萬堅協助，張廖萬堅立即向體育署申請並獲經費補助，順利解決足球隊出國經費不足的問題。

張廖萬堅表示，台中市足球隊近年來在全國賽事都有很優秀的表現，國安國小足球隊遠赴匈牙利參賽榮獲優異成績，相信月底前往越南出賽亞太盃青少年足球錦標賽，國安國小足球小將也能拿下好成績。

「永遠當基層足球的後盾！」張廖萬堅長期協助推動地方運動賽事，台中的足球發展還需要更多的基層培育資源，才能向下扎根茁壯，他會繼續為台中基層足球隊爭取更多的相關資源設備與經費，讓足球小將踢出好成績。

(中時 )