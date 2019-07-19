半年後拆除鋼釘，男童恢復狀況非常良好。（巫靜婷翻攝）

林姓男童到院時，左側股骨近端近關節位置呈現粉碎性骨折，骨頭彎成90度。（巫靜婷翻攝）

遊樂設施暗藏危機，苗栗縣3歲林姓男童今年1月與家人到遊樂場遊戲，家人因擔心林童獨自溜滑梯危險，改由家人抱著一起溜，不料因重力加速度滑下來時速度太快，林童從滑梯上跌落造成左側大腿變形，到院檢查發現是粉碎性骨折，經緊急復位及鋼釘固定手術，目前恢復狀況良好。

暑假期間，不少家長帶著孩子出外旅遊，卻忽略了孩童遊戲時，各項遊樂設施安全性是否充足，包含有無防撞設備、軟墊等，3歲林姓男童1月時與家人到遊樂場玩，家人抱著他一起溜滑梯，沒想到滑下來時疑似速度過快，林童從滑梯上跌落，造成左側股骨近端接近關節的位置粉碎性骨折，原本直的骨頭彎成90度。

林姓男童骨折疼痛難耐，痛得哇哇大叫，骨科醫師緊急替他進行復位及鋼釘固定手術，順利於半年後移除鋼釘，目前恢復情形良好，大千綜合醫院骨科醫師容志雄表示，孩童的骨質軟而有彈性，不需太大的外力就會折彎，因此在遊戲過程中跌倒有可能造成骨折。

容志雄說，孩童骨骼的再生性強，多數在半年或1年後會恢復正常型態，大部分骨折不必開刀或鋼釘固定，但若是特別部位或型態的骨折，無法靠石膏固定，則需接受鋼釘固定手術，一般大人的骨折約需1年以上才拔除鋼釘，對孩童而言，為不影響發育，4至6個月就會拔除。

骨科醫師說明，鋼釘拔除後需注意1個月內不要做太激烈的跑跳動作，是因骨頭上會有一些栓螺絲的洞口，若太早跑跳容易出現其他問題，不過小朋友的骨頭長得非常快，螺絲洞約1個月左右就會填滿，即可恢復正常活動。

(中時 )