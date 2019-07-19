台北市立動物園自德國法蘭克福動物園引進4隻棕蜘蛛猴，活潑又好動，自從入住熱帶雨林區後，就不斷結伴搗蛋，不但會對相鄰的黑蜘蛛猴與黑掌蜘蛛猴叫囂，還會密謀偷襲大食蟻獸 ，一連串「屁孩」行為，令人哭笑不得。

北市動物園為歐洲動物園暨水族館協會成員，透過參與瀕危物種域外族群管理計畫，自法蘭克福動物園調度4隻棕蜘蛛猴，年紀介於5到7歲，四兄弟常常結伴搗蛋，一下挑釁黑蜘蛛猴，一下偷嚐大食蟻獸的食物，好氣又好笑，也成為保育員的開心果。

四兄弟外觀和行為上則各有特色，如Pedro頭上有大片白斑，經常做出膨毛的威嚇動作、Manni喜歡做出「憋嘴」的表情、Paco頭上有三角形白斑，雙眼下臥蠶明顯；至於Louis頭上白斑則最不明顯。

園方表示，「棕蜘蛛猴」分布於南美洲哥倫比亞北邊與委內瑞拉西北部，是群居性動物，以果實為主食，擁有修長的四肢，及號稱「第五隻手」的粗長尾巴，讓牠們能夠快速、輕鬆的穿梭在雨林間。

園方指出，由於近年棲地受到破壞及不當捕捉，棕蜘蛛猴野外數量稀少，已被IUCN自然生態保育聯盟列為極度瀕危物種，也成為歐洲動物園暨水族館協會瀕危物種域外族群管理計畫焦點之一，需要更多的保育機構一同參與，維持遺傳多樣性。

(中時 )