《大政治大爆卦─無色覺醒》毀韓滅中天 DPP拚2020不擇手段？ 14:172019/07/19 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 綠營假新聞出口轉內銷？毀韓滅中天，DPP拚2020不擇手段？《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #2020 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜初選勝出 林奕華：打團隊戰的開始 12:202019/07/15 政治 韓國瑜贏國民黨初選 沈智慧喊滅東廠 18:102019/07/15 政治 翻轉力量將現 港媒看好韓國瑜後勢 07:412019/07/16 政治 最強棒！阿扁：韓國瑜帶動藍委增20席 08:062019/07/16 政治 韓粉僅200萬？學者打臉：是906萬！ 10:192019/07/16 政治 郭董初選慘輸韓國瑜 許聖梅笑了「正式表態」 12:592019/07/16 娛樂 2020藍會輸？網笑了：扶龍王暗助韓光頭 17:152019/07/16 政治 2020哪些選區將變天？網驚：綠真慘！ 10:242019/07/17 政治 2020誰當選總統？象棋占卜這人機率很高 19:372019/07/17 政治 欣興基本面發燙 里昂高唱買進 21:312019/07/17 財經 政治熱門新聞 初選記者會後 韓國瑜傳給郭簡訊內容曝光 - 政治 韓國瑜勝柯文哲？黃捷爆驚人之語 - 政治 郭將宣布參選？郭團隊三點嚴正澄清 - 政治 林飛帆使出宗教地圖砲 網笑蔡英文躺槍 - 政治 郭台銘還在跑選舉行程？學者：麻煩大囉 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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