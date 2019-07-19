內湖區康寧路三段商場林立、住戶多，但周邊停車位不足，經當地里長提案建議增設停車場，北市府計畫興建多功能立體停車場，交通局19日舉行「內湖321K01停車場新建工程」，交通局表示，立體停車場完工後可提供逾400個汽機車位，同時設置托嬰、托幼、老人照顧中心、居民活動中心等功能，工程預計2023年3月完工。

「內湖321K01停車場新建工程」基地原為超級市場及平面停車場，市長柯文哲3年前到當地勘查時，安湖里長尤樹旺提出增設停車場需求，並希望同時能設置托嬰、托幼等社福設施，市府經跨局處討論，決定整合2塊用地，興建多功能立體停車場。

根據市府規畫，內湖321K01停車場將興建地下2層、地上9層多功能綜合大樓，除提供235席汽車位、202席機車位，同時還具備區民活動中心、托嬰、托幼、老人照顧中心等社福設施，柯文哲昨出席動土典禮，整體工程預定2023年完工。

交通局長陳學台指出，原定平面停車場約提供30個停車位，不敷當地使用需求，導致車輛違停亂象層出不窮，影響交通動線，立體停車場未來完工後，提供車位數大幅提升，屆時將配合警方加強違停取締，有助於改善當地停車需求及違停問題。

柯文哲則是要求相關局處，在工程竣工前1年開始上網招標，盡快把空間OT出去委外經營，不要等到蓋好再標出去二次施工浪費時間，要已完工後用最快速度開放給民眾使用為原則。

此外，北市近期有多個工程同時進行，有民眾反映太吵，柯文哲說，以後工程單位寫交維計畫或建照計畫時，要跟居民講清楚，看是要比較吵但3年蓋完，或是比較不吵卻要花6年興建，尤其是連續壁工程如果依婷，整個工期會拉很長。

(中時 )