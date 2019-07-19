皮膚科醫師指出，美白不用DIY，現在的美白產品不貴，加上醫美已經很進步，所以如果經濟許可，可以選擇醫美。(圖／pixabay)

夏天除了防曬黑，許多人更關心如何讓皮膚變得更白皙亮麗。現在市面上的美白產品眾多，但國外傳出美白產品的成分可能致癌，這是真的嗎？除了防曬、擦美白產品，其實「這樣做」才最有效。

美白產品致癌？專家：機率相當低

國外美白產品致癌的新聞，成分大致可分為3種：對苯二酚（hydroquinone）、水銀（mercury）、乙二胺四乙酸（EDTA）。長庚醫院皮膚科主治醫師、長庚診所美容醫學中心副主任李美青指出，水銀、乙二胺四乙酸，都不得添加在美白產品中，「苯二酚是藥品成分，是處方用藥，一般人買不到。」李美青也補充，苯二酚對肝斑有幫助，但一旦停用會反彈。

台北醫學大學皮膚科主治醫師、美容醫學中心主任張宜菁指出，雖然有老鼠實驗發現，高濃度的對苯二酚有增加癌症的風險，但對人類的癌症風險仍無法證實，對苯二酚藥膏，在台灣與美國等國家，是醫師處方用藥。使用對苯二酚藥膏要照醫師指示，塗藥的部位比較容易曬傷，必須做好防曬，因此建議民眾在夜間使用。

美白產品成分達13種 購買前先看清楚

美白產品百百種，但要有美白成分才有效。張宜菁指出，美白產品目前衛服部核可的成分有13種，大都會針對黑色素合成要素酪胺酸酶（tyrosinase）來進行抑制、阻斷和合成。

張宜菁整理了幾種常見的美白成分及其功效：

看成分，就能看出美白產品以酸類為主，因此張宜菁指出，購買美白產品除了要看產品中是否含有效的美白成分，最重要的就是不能過敏，「使用前要先看皮膚狀況，如果有脫皮、疹子等等就不建議用，使用完後也要注意皮膚的反應，如有不適應諮詢醫師。」

酸類中最耳熟能詳的就是果酸和杏仁酸。這類產品具有去角質、加速皮膚代謝的效果，因此能讓皮膚亮白，但李美青表示，去角質也是種刺激，過度會引發泛紅、乾燥、搔癢、刺痛等問題，尤其長輩皮膚相對脆弱、乾燥更容易產生不適，因此建議1～2週使用一次即可。

李美青也指出，這類酸類產品使用後會增加皮膚對陽光敏感及曬傷，因此使用後更要注意防曬， 否則容易誘發黑斑和黑色素沉澱，「美白的前提就是要做好防曬，沒有防曬擦再多都枉然。」如果已經擦了美白保養品，要出門時可直接塗抹防曬乳，但皮膚有過敏、傷口、濕疹就不要使用。「其實做好保濕，皮膚水分充足，也可以有透亮雪白的肌膚，」李美青說。

美白不要DIY 小心變更黑

聽到許多不正確的美白方式，例如用小黃瓜敷臉，最後反而曬傷脫皮。李美青指出，用蔬果美白常會有光敏感的問題，曬到陽光反而會曬傷、色素沉澱。這類的蔬果包括紅蘿蔔、柳丁、檸檬、柚子、九層塔等等。

張宜菁也指出，除了防曬和少吃感光類的食物，若是皮膚發炎，如濕疹、痘痘等情況發生，要盡快看醫師、將病情控制，「皮膚發炎後會有黑色素沉澱，雖然會慢慢淡掉，但需要一段時間。」另外也不要亂吃賀爾蒙藥物如避孕藥，因為體內賀爾蒙改變會跟黑斑色素形成有關。

但兩位醫師都指出，美白不用DIY，現在的美白產品不貴，加上醫美已經很進步，所以如果經濟許可，可以選擇醫美。

醫美搭配美白產品 效果更好

醫美美白時下最流行的就是雷射。李美青指出，現在技術已經相當進步，從以前雷射（奈秒）到現在皮秒雷射，不會痛、沒有傷口、沒有修復期，能促進膠原蛋白再生。張宜菁也指出，皮秒雷射施打後，剛施打時會有顯著的美白效果，而施打後的幾個月都能持續有效。

但張宜菁提醒，如果做雷射療程之前沒有先讓專科醫師檢視皮膚，風險可能會相當大。黑斑分成許多不同的種類，例如顴骨母斑、太田母斑、肝斑、雀斑、老人斑、曬斑等等，其形成原因也不盡相同。有的比較深層，有的比較淺層；有的屬於黑色素、有的屬於角化增厚。因此在雷射療程之前，醫師需要仔細了解黑斑狀況；進行下一次療程前，也最好能觀察皮膚對上次雷射的反應如何。

雷射種類五花八門，不管是皮秒雷射、紅寶石、銣雅鉻、鉺雅鉻、飛梭雷射、脈衝光，還是讓醫師從診斷開始、安排適合施打的療程與劑量，「追求最新、或最流行的雷射，不見得能解決自己的黑斑問題，還有可能讓黑斑變深」。另外，雷射療程後都有反黑的風險，術後的防曬與保養也是很重要的。

美白產品也可以跟醫美搭配，李美青指出，美白產品最好的使用時間就是醫美術後的保養，能鞏固、強化醫美效果；張宜菁也認為，美白保養品只是輔助，最好的做法是保養品搭配醫美，才能有最好的效果。

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(中時電子報)