飯店12點沒退房 開門驚見恐怖一幕 14:332019/07/19 中時電子報 張國欽 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 員警與飯店業者開門，驚見男子已陳屍房間床上。（非事發示意圖／中央社資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市萬華區一間商務飯店19日發生命案，一名入住男子因為中午12時過後沒辦理退房，工作人員打電話到房間也沒人接聽，覺得有異報警，業者俟員警到場後開房進入，赫見男子已成屍僵躺在床上，明顯死亡，警方已封鎖現場，調查死者身份與原因。 據警方初步調查，死者為57歲林姓男子，於今天凌晨3時入住事發飯店，研判應是暴斃、自然死亡。 (中時電子報) #12 #死者 也許您會感興趣 推薦閱讀 群益證券看本周指數區間10,700-10,950點 08:312019/07/15 財經 外資對台股持股市值站上四成 13:212019/07/15 財經 台股逐洞賽－華冠投顧分析師范振鴻 16:302019/07/15 財經 是鄰居或會員？ 攸關酒店式公寓資產潛力 04:102019/07/16 產業特刊 投資露營車吸金逾24億元 男判刑12年 14:072019/07/16 社會 17歲少女毒趴暴斃 遺體解剖外籍母哀傷不語 16:222019/07/17 社會 關於首次登月的12件特別故事 23:082019/07/17 國際 力瑪攻太陽光電 重金建置12案場 04:102019/07/18 產業．科技 掏空太電200億坐監 孫道存假釋被駁 12:202019/07/19 社會 怒被提分手 女「抓龍筋式」扯裂GG12公分 12:192019/07/19 社會 社會熱門新聞 他摟辭世「157cm紙板媽」拍畢業照 逼哭5萬人 - 社會 飯店12點沒退房 開門驚見恐怖一幕 - 社會 掏空太電200億坐監 孫道存假釋被駁 - 社會 - 中時 他收留女在家嘿咻N次 搬走後挨告性侵 - 社會 下課遇車禍 竹縣男童不治身亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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