台北市萬華區一間商務飯店19日發生命案，一名入住男子因為中午12時過後沒辦理退房，工作人員打電話到房間也沒人接聽，覺得有異報警，業者俟員警到場後開房進入，赫見男子已成屍僵躺在床上，明顯死亡，警方已封鎖現場，調查死者身份與原因。

據警方初步調查，死者為57歲林姓男子，於今天凌晨3時入住事發飯店，研判應是暴斃、自然死亡。

(中時電子報)