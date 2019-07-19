內政部移民署舉辦5天4夜的「新住民子女新職人啟航培育營」，60名學員分組發表一日品牌快閃店的企劃。內政部次長陳宗彥表示，希望透過培育研習營，能更了解自身優勢，與國人子女相互交流，厚植多元文化，提升未來職涯規劃及職場就業的知能，展現政府培育國際新南向人才的成果。

內政部指出，這次參加的學員蘇靖琪，曾擔任教育部數位學伴計畫線上教學志工，幫助偏鄉孩童學習，也是108年臺灣燈會在屏東的培訓人員，並曾參加國立成功大學的生命探索體驗營創意競賽獲獎。蘇靖琪表示，希望透過培育營增強實力及探索自己，了解志向，而母親就是她的印尼語老師，選擇學習母語，期望將來求職能多一項專長。

清華大學陳幸怡則在平時利用課餘到偏鄉小學擔任英文課輔老師，曾榮獲新竹市優秀青年志工獎，期望藉由這次的培育營，體驗跨文化，建立宏觀視野價值觀。

內政部表示，自103年起，舉辦新住民子女培育營活動，今年活動共60名學員參加，學員父母原生國籍別分別為印尼、泰國、越南、菲律賓、馬來西亞、大陸地區、香港及臺灣等8個國家地區。在為期5天4夜的培育營中，體驗職前認識課程，包括企業見習、實際操作，及各領域的專家學者說明行銷基本知識，以小組討論方式，引導學員互動體驗快閃店商品行銷。

(工商 )