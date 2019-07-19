為推廣租稅實務概念，新竹市稅務局近日將時下最夯的「實境解謎」活動引進稅務局，即日起特別舉辦「奧爾進化實驗室」稅務實境解謎遊戲，希望藉由解謎闖關益智遊戲，顛覆民眾對租稅的想像，讓民眾化身偵探，透過搜集線索，1關1關解開隱藏背後的租稅訊息。

稅務局表示，此次實境解謎活動將帶給參加的親子們前所未有的震撼，歡迎想要挑戰極致燒腦解謎體驗的朋友一起來玩，即日起開放組隊報名。

活動期間為即日起至11月29日（例假日不開放），地點為新竹市稅務局地下2樓，時間為上午場10點開始，下午場2點開始。凡國小5年級以上學生、一般民眾或親子組均可組隊參加，每組3至4人。

活動採網路報名，報名網址：https：／／is.gd／7erj2A，活動當天現場需捐贈尚未開獎雲端發票20張。詳情可洽稅務局網站或0800-000321轉2、1999市民服務專線。

(中時 )