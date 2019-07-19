法務部檢察官人事審議委員會推薦18位一審調二審檢察官名單，經法務部長蔡清祥勾選後，共有12位檢察官出線，分別是台北地檢署陳佳秀、陳淑雲、蕭方舟、李豫雙、古慧珍；台南地檢署柯怡伶；桃園地檢署何嘉仁；士林地檢署吳廣莉；新北地檢署謝宗甫、陳孟黎；台中地檢署黃裕峰；國際及兩岸法律司孟玉梅。

(中時 )