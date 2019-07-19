法務部檢察官一審調二審 名單出爐 14:402019/07/19 中時 張孝義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 法務部二審檢察官名單出爐。（本報系資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 法務部檢察官人事審議委員會推薦18位一審調二審檢察官名單，經法務部長蔡清祥勾選後，共有12位檢察官出線，分別是台北地檢署陳佳秀、陳淑雲、蕭方舟、李豫雙、古慧珍；台南地檢署柯怡伶；桃園地檢署何嘉仁；士林地檢署吳廣莉；新北地檢署謝宗甫、陳孟黎；台中地檢署黃裕峰；國際及兩岸法律司孟玉梅。 (中時 ) #地檢署 #檢察官 #名單 #二審 #法務部 也許您會感興趣 推薦閱讀 史上最貪女檢陳玉珍收賄 遭職務法庭判決撤職 15:172019/07/15 社會 史上最貪女檢收賄 職務法庭判撤職 15:332019/07/15 社會 最貪女檢陳玉珍 職務法庭判撤職 04:102019/07/16 社會新聞 美女帥哥助陣 北檢「一日檢察官」收視破百萬 16:202019/07/16 社會 捷克對台藉犯嫌輔助性保護 法務部表歡迎 16:342019/07/16 社會 豆導涉性侵北院開庭 面對媒體三緘其口 17:272019/07/16 社會 未獲錄取 指揮家溫以仁告傳藝中心二審敗 12:272019/07/17 社會 法務部科技查賄 再推雲端反賄 18:132019/07/17 社會 竹市美術協會在地檢署做夏之旅聯展 16:272019/07/18 社會 夏之旅聯展 地檢署變療癒 04:102019/07/19 地方新聞 社會熱門新聞 他摟辭世「157cm紙板媽」拍畢業照 逼哭5萬人 - 社會 【臉書直播】中國時報社長王丰按鈴控告 - 社會 死後留勞退金債權人要不到 立委將提案修法 - 社會 - 中時 他收留女在家嘿咻N次 搬走後挨告性侵 - 社會 飯店12點沒退房 開門驚見恐怖一幕 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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