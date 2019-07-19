18日晚間將軍區、學甲地區3小時下了超過80公厘的雨，造成將軍廣山社區部分地區積水達20公分，原本預估北學甲地區可能淹水，幸好應急抽水站發揮功效。19日上午市長黃偉哲前往視察學甲、將軍、仁德抽水站、護岸整治工程，強調已向中央爭取4億餘元改善北學甲淹水，做好後應可讓當地民眾遠離淹水夢靨。

黃偉哲表示，去年0823北學甲地區淹水嚴重，南學甲因抽水站完工發揮功效，沒有淹水，因此市府向中央爭取4億多經費，進行北學甲水患改善工程，在抽水站完工前，設置應急的移動式抽水機，這次就發揮功效。

黃偉哲強調，雖然這次颱風對台南沒有造成災害，但市府還是要確保水利設施堪用、可用，尤其西南氣流與熱帶對流雲系旺盛，造成將軍淹水，而民眾對淹水的忍受度很低，政府一定要明快地採取處理措施，否則被被檢討也是應該的。

至於將軍青鯤鯓抽水站及部落防護工程，黃偉哲也表示，不管是電動閘門、護堤加高工程或臨時抽水機，都要儘速到位，如果今年工程來不及，不管是用沙包、太空包，作戰目標是要讓水不能進來，今年雨季結束、工程期間不能淹水。

(中時 )