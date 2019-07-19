櫻花建設推出「孩子王」二期正對公園及綠園道旁。（盧金足攝）

「櫻花孩子王」二期在台中市南區熱賣，潛銷期間即有近七成的銷售佳績。（盧金足攝）

品牌力就是競爭力！櫻花建設插旗台中市南區，繼「櫻花孩子王」一期熱銷，趁勝追擊接棒推出「櫻花孩子王」二期，基地位在復興路上，鄰近公園綠地、五權車站及藝文地標的國立公共資訊圖書館等優勢，吸引熱烈買氣，全區規畫208戶，其中包括7間店面，潛銷期間已售141戶，成為市場指標建案。

台中市南區擁有國立公共資訊圖書館藝文重大建設，加上鐵路高架化後，增設五權車站，建商紛在南區推案，以文教特區，交通便利與鄰近西區美術館特區等特色，親民房價獲上班族及換屋族青睞，也有很多「三代同堂」的家庭，考量居住隱私與空間，以「賣大買二」，規畫賣掉大坪數的房子，來買兩間中小坪數的房子，變成就近可照顧孝親的「三代同鄰」新居住模式。

櫻花建設總經理陳世英表示，「櫻花孩子王」一期銷售成績佳，獲客戶口碑行銷，在復興路近忠明南路推出「櫻花孩子王」二期，1200多坪的基地，規畫16坪到49坪的坪數格局，從一房到四房，提供購屋者居住需求，一到四房全齡宅的規畫特色，分棟設計，衛浴全開窗，而且一到四房都標配有浴缸。

「房價親民，品質高檔！」陳世英指出，「櫻花孩子王」系列建案，在南區推出後獲熱烈回響，很多客戶沒買到一期，二期潛銷期間就先訂屋，因為南區除了是文教區，還是高綠覆率的居住環境，「孩子王」二期正對公園及綠園道旁，有五權車站及復興路商圈，近美村路，基地三面臨路，鄰近美術館特區及十三期重畫區，八期好市多秀泰商圈，獲首購族及換屋族青睞。

萬群地產總經理謝坤成表示，「櫻花孩子王」系列建案的吉祥物「櫻熊與櫻桃」可愛主角， 從一期的畢業典禮到二期的結婚成家立業，「櫻熊與櫻桃」溫馨故事就是一個社會縮影，藉由溫暖小故事為品牌形象加分，形象廣告走健康路線，客戶買的感覺很溫馨，加上居住的軟件服務完善，櫻花建設不是只賣房子，賣房子以後還會提供消費者最好的服務。

現在流行「最強外掛」功能定位，萬群地產猶如擔任櫻花建設的「最強外掛」的角色，謝坤成說，建置整體服務用心經營，經營品牌需要時間的累積，品牌、品質與品味結合成最佳的企業形象與精神，「孩子王」二期在南區熱賣，潛銷期間即有近七成的銷售佳績。

台中市南區被視為黃金文教區，區內擁有國立中興大學、國立公共資訊圖書館，還有台中市府正在推動的「台中之心」計畫，改善既有人行、自行車道環境，串聯全市七條園道及七處公園。

先前已完成第一期工程，建置英才路側自行車道及人行步道，串聯草悟道至國美館及部分斷點；第二期工程包括忠明園道、育德園道正在施工，將串接第一期完工的科博館、草悟道、國美館、美術園道、崇倫園道至興大園道，為市民提供更多的休閒空間，帶來通學、通勤的便利性，配置合宜的綠化環境，打造台中獨特的城市慢活步調。

萬群地產總經理謝坤成（左）、櫻花建設總經理陳世英為「櫻花孩子王」吉祥物「櫻熊和櫻桃」見證結婚喜事。（盧金足攝）

鐵路高架化後，台鐵增設五權車站，方便南區民眾搭車。（盧金足攝）

台中市南區擁有國立公共資訊圖書館等藝文重大建設，為地段及生活品質加分。（盧金足攝）

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