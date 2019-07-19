台中榮總嘉義分院疑因輕忽、管控有漏洞，7月以來連續爆發2波A型流感疫情群聚，第2波至今有18名病患及醫護人員吃藥治療中，嘉義市衛生局19日表示，會加強督促嘉榮院內管控機制，以防疫情持續擴散。

張姓婦人陪家人在嘉榮醫院開刀住院，她說約2周前就聽聞院內2樓有流感群聚，後來不斷再傳出有A型流感的群聚，但醫護人員並未特別叮囑家屬注意，也未採取積極的隔離措施，每個樓層也都互通，日前才在護理之家開始量體溫篩檢。

市衛生局表示，7月8日通報第一波流感群有5位病患、4位工作人員，服抗病毒藥劑治療後，9日起連續8天未新增個案，17日結案，13日又通報第2起流感群聚案有8位病患、10位工作人員服藥治療，院方針對該病房進行預防性投藥，16日起至今未新增個案，若持續未新增個案，預計23日結案。

衛生局表示，已稽核並請院方加強環境消毒頻率，有症狀病患隔離並集中照顧，照顧者要穿隔離衣、口罩、手套，此外，加強督促院內樓層隔離、管控的機制。

嘉榮副院長趙德馨表示，A型流感一般典型症狀有發燒、咳嗽、肌肉無力等情形，發燒是一項指標，但這次是非典型A流，第一波的病患已經解除管制，院內已有隔離病房專門收治A流病患，群聚已控制，因該院是流感防制應變醫院，會收治社區流感患者，呼籲民眾勤洗手、戴口罩。

(中時 )