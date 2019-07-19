基隆市政府「2019愛在基隆相遇時」未婚聯誼活動，20日舉辦戀愛巴士組最後梯次，邀集72名未婚男女搭乘戀愛巴士。（張穎齊攝）

基隆市政府「2019愛在基隆相遇時」未婚聯誼活動，明（20）日將舉辦戀愛巴士組最後梯次，邀集72位25至44歲間的未婚男女搭乘戀愛巴士，將先到慶安宮參拜月老、祈求姻緣，接著到海科館挑戰闖關遊戲，並由市府扮演愛神邱比特來牽紅線，期盼在2019年能促成良緣。

市長林右昌表示，市府辦理未婚聯誼活動邁入第3年，參加民眾將在活動中進行一連串的闖關遊戲、自我介紹及一對一的聊天過程，增加男女雙方互動機會，綜合以往舉辦過的場次，已成功速配33對未婚男女。

市府統計，這次72位優質男女中，幾乎都是大學以上學歷，更有近20位擁有碩士以上學歷，參加者中有在金融業、公部門服務者，或是在其他各行各業中的佼佼者，卻因為生活忙碌而錯失認識結交朋友的機緣。市府為此辦理未婚聯誼活動，拓展參加民眾的交友圈。

基隆市未婚聯誼戀愛巴士20日登場，市長林右昌（左二）、民政處長王榆森（右二）期盼能促成良緣。（張穎齊攝）

基隆市未婚聯誼戀愛巴士20日登場，市長林右昌（前排左）、慶安宮主委童永（前排右）期盼能促成良緣。（張穎齊攝）

慶安宮主委童永表示，基隆慶安宮月老殿自安座以來，前來祈求姻緣的信眾不斷，希望在月老的加持下覓得好姻緣。此外，慶安宮支持基隆市民幸福不遺餘力，已經連續3年贊助活動的「速配獎」，更大方承諾只要是透過此次活動結識，日後在1年內結婚者，慶安宮就會送上大紅包給新人做為賀禮。

民政處長王榆森說，希望今年參加民眾都能找到心儀對象，明年再來參加基隆市民聯合婚禮，並由慶安宮送上大紅包，還能獲得基隆知名飯店、喜宴會館及婚紗公司客製優惠的新人結婚方案，另外也提醒如果有好消息的市民記得主動向民政處聯繫，將協助市民爭取優惠。

(中時 )