低壓＋午後對流！全台19縣市豪、大雨特報 14:552019/07/19 中時電子報 陳煌祥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 豪大雨特報。（資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 天氣警特報。(中央氣象局) 受低壓帶及午後對流雲系發展旺盛影響，中央氣象局今(19)日對全台19縣市發布豪、大雨特報，屏東縣、南投縣、高雄市及臺南市山區、嘉義縣山區亦有局部大雨或豪雨，其他地區有局部大雨發生的機率。 氣象局於14時15分針對臺北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、花蓮縣、臺東縣等14縣市發布大雨特報，更對南投縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣等5縣市發布豪雨特報，提醒山區請注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積淹水。 (中時電子報) #大雨 #縣市 #發布 #山區 #南投縣 也許您會感興趣 推薦閱讀 老嫗孤苦 志工修屋立委濟助 04:102019/07/15 地方新聞 芒果收成期 玉井分局清山護果緝黑工 19:092019/07/16 社會 丹娜絲海警發布 花蓮臨海景點拉起封鎖線 10:392019/07/17 生活 自備塔位？海委會颱風示警文玩過頭挨轟 11:102019/07/17 生活 丹娜絲東移仍有一低壓 水利署通令嘉南高屏四縣市戒備 20:352019/07/17 財經 丹娜絲外圍環流影響 週四花東、南部防大雨 21:082019/07/17 生活 總統大選後 伺機修財劃法 04:092019/07/18 財經要聞 鄭明典PO驚險照 這個在陸上肯定淹 11:202019/07/18 生活 南投觀光工廠異業結盟 旅遊體驗新動線 10:102019/07/19 旅遊 低壓帶影響 午後至明晚中南部豪大雨 11:462019/07/19 生活 生活熱門新聞 最大威脅將至！專家：今明恐有致災性降雨 - 生活 生薑這樣吃最毒 3種人千萬別碰 - 生活 丹娜絲快閃別高興太早！颱風論壇：這地區會更慘 - 生活 狗兒穿喪服參加主人葬禮 一個舉動讓3萬人爆哭 - 生活 別相信生酮飲食！ 明星級健身教練曝：減重只有2心法 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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