天氣警特報。(中央氣象局)

受低壓帶及午後對流雲系發展旺盛影響，中央氣象局今(19)日對全台19縣市發布豪、大雨特報，屏東縣、南投縣、高雄市及臺南市山區、嘉義縣山區亦有局部大雨或豪雨，其他地區有局部大雨發生的機率。

氣象局於14時15分針對臺北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、花蓮縣、臺東縣等14縣市發布大雨特報，更對南投縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣等5縣市發布豪雨特報，提醒山區請注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積淹水。

(中時電子報)