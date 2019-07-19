現年37歲的大陸女子網壇名人李娜，曾兩度奪得四大賽后冠，世界排名最佳第二，即將在20日進入網球名人堂，成為大陸第一人。

李娜的職業生涯10次打進四大滿貫賽8強，4度闖進最後決賽，2011年法網，李娜連續擊敗4為世界排名前10的名將，奪得生涯第一座大滿貫賽冠軍，也是第一位在四大賽封后的亞洲球員。2014年澳網，李娜直落二擊敗斯洛伐克選手吉布可娃(Dominika Cibulková)，摘下生涯第二座四大賽冠軍，也是第一位在澳網奪得女單冠軍的亞洲球員。

2014年9月19日李娜用中英文在微博與臉書上宣布退役，結束15年職業生涯，留下澳網與法網雙冠的光榮戰績，同時也是亞洲女子網壇的第一人。

李娜退休後開辦網球學校，並且熱心投入公益事業。李娜將在20日成為第255位入選名人堂的球員，也是進入最高殿堂的大陸第一人。

李娜表示，「退休後這幾年我主要的事業就是培育網壇青少年，從小就夢想能開網球學校，如今終於實現了，我的終極目標是培養出世界冠軍，而是往下紮跟，讓網球運動在大陸遍地開花。」

對於進入名人堂，李娜開心的說，「這是對職業網球運動選手的終極肯定，因為大家都知道，並不是拿到四大賽冠軍的人就能入選名人堂，而是必須對網壇做出貢獻的人才能獲此殊榮，所以，很高興能成為名人堂大家族的成員。」

(中時電子報)