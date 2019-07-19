和美嘉卿路線凹陷完成重鋪，19日中午完成AC鋪設，恢復通行。（吳敏菁攝）

和美鎮嘉卿路路面凹陷，為保障用路人的安全，彰化縣府工務處13日派工緊急處理凹陷路基改善，豈料15日晚上交通維持設施被撞壞，晚上9點多進行損壞交通維持設施替換，17日就有兩騎士接連摔倒，原因是交通設施被移開，工務處聯絡廠商快馬加鞭，19日中午完成瀝青混凝土的柏油路面鋪設，已經恢復通行

為了路平結果摔倒兩機車，縣府追究，原來是7月15日晚上施工廠商接獲電話通知交通維持設施被撞壞，7月15日晚上9點多進行損壞交通維持設施替換，7月17日上午接到彰化縣和美分局通知有機車跌倒，現場交通設施已經被移開，至於交通維持設施被移開的原因，已由彰化縣和美分局協助予以釐清。

案情發生後，施工廠商即前往彰化縣和美分局關心了解，並提供完妥交通維持設施照片予彰化縣和美分局，並主動關心傷者傷勢及保險理賠和解事宜，目前該路段已於108年7月19日中午完成AC鋪設，恢復通行。

此外，議員反映線西國小店面小路刨除，屬於公所工程，縣府已經督促要求盡速改善，美港公路為公路總局負責，縣府緊盯，公路總局也已經向縣府承諾，3天內會派工完成改善。

(中時 )