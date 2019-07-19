《金融時報》大中華區特派員席佳琳撰文指控《中國時報》與《中天電視》接受大陸國台辦指令做新聞，中央社跟進報導。對此，中國時報社長王丰表示，中央社社長張瑞昌曾經在中時任職二十多年，擔任總分核八、九年，「請問張社長擔任總分核期間年當中有接過國台辦電話嗎？如果我們有問題張瑞昌也難辭其咎。」

紅媒如何定義？王丰：欲加之罪何患無辭詞！

王丰指出，中央社身為國家通訊社理應保持中立，相信所有公務人員在任職第一天都要宣示保持行政中立，他不但沒這樣做，還引述席佳琳女士片面報導，更追加做分析稿，可見違反了公務員行政客觀基本中立原則。

王丰強調，如果國台辦沒有交代這樣的事情，那張社長所屬的中央社卻用席佳琳的片面報導來做偏頗報導與分析，顯然偏離了行政機關應該保持中立的原則，這樣做與假新聞有什麼兩樣？

王丰質疑，張瑞昌先生遵守了這個角色該有的份際嗎？你必須了解到你的職務是國家通訊社社長，不是民進黨政府捍衛執政的社長。

王丰說，如果中央社故意散播不實片面報導，不但有違公務人員公正客觀的原則，更觸犯犯了假新聞的問題，執政當局一再強調禁止人民做假新聞，可是中央社在社長張瑞昌領導之下率先做假新聞，請問這在中央社社史上會留下光榮還是污點？

(中時 )