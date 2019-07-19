旺中集團舉行記者會駁斥不實指控。（趙雙傑攝）

針對英國《金融報報》記者席佳琳指控中時和中天受國台辦控制做新聞，乃至於民進黨祕書長羅文嘉指控中天接受中共資助，旺中媒體集團委任律師表示，將對羅文嘉、《金融報報》和第一時間加以引述報導的中央社等個人與媒體提告。藍委也紛紛力挺，表示若有證據就該提出來，否則不舉證就提出指控，根本是打壓媒體自由、威權復辟的選舉伎倆。

四點嚴正聲明「專業及人格汙衊」 中天中時捍尊嚴提告

律師陳守煌表示席佳琳的指控是惡意中傷的假新聞，中時與中天將追究責任提出刑事告訴。

律師詹德柱也提到，針對先前惡意指控中天花錢綁定中南部小吃店的電視，乃至於之後未查證就加以引述報導的日本東京電視台，旺中已委託律師準備提告，而針對這幾天羅文嘉的言論和中央社、席佳琳的報導，也將對他們提告。

國民黨立委沈智慧表示她在戒嚴時期當過八年記者，當初在民眾日報時看到報社因為警總，連續七天頭版半版是空白的；她也曾在鄭南榕的時代系列雜誌當過義務撰稿員，好幾次因為她撰稿內容導致時代系列被警總查扣，這些都是戒嚴時期箝制言論自由的產物。如今竟看到警總將復辟，言論自由被箝制情況再度出現，曾身為記者的她要站出來捍衛媒體言論自由與記者寫作自由，譴責蔡政府打壓新聞自由，如果政府規定媒體只能傳播蔡政府的恐懼與仇恨，就是走上獨裁之路，不僅韓國瑜被抹紅，連自稱墨綠的柯文哲都被抹紅，可見蔡英文為了一己一黨之私、為了贏選舉不惜毀棄當年黨外追求民主的精神。

藍委賴士葆質疑，民進黨通過的國安五法根本就是戒嚴時期刑法一百條處罰思想犯的復辟，如果旺中真的拿錢辦事，請政府拿出證據否則這樣的炒作就是要鞏固2020的政權、打壓異己。藍委蔣萬安也痛批民進黨為了掩蓋執政不力經濟不好，抹紅抹黑手段盡出，但台灣是法治社會，指控要有證據。

無黨籍陳玉珍質疑蔡英文想把新聞界帶回清朝雍正時的文字獄嗎？她呼籲各家]媒體都要警覺，之後大家寫的每篇報導只要民進黨看不爽，在民進黨推動中共代理人立法下，之後每個人都可能被汙衊為紅媒，因此她要求蔡英文把髒手拿開不要干涉新聞自由。

(中時電子報)