針對近日《金融時報》抹黑報導惡意中傷,蔡政府更動用國家機器大動作介入調查,今(19日)在多位律師與立法委員陪同下,中天中時代表召開記者會,以捍衛新聞自由

《金融時報》(Financial Times)大中華區特派員席佳琳(Kathrin Hille)撰文指控,旺中媒體旗下記者爆料,集團接受國台辦指令支持特定候選人。今日(19)中國時報社長王丰率領律師團與多位立委召開記者會,重砲抨擊民進黨政府、NCC(國家通訊傳播委員會)與總統蔡英文;籲尊重媒體自由、將髒手拿開。

《金融時報》席佳琳於7月16日發出一篇英文報導,主標題為Taiwan primaries highlight fears over Chinas influence on media,意指「台灣總統大選初選凸顯對於中國影響媒體的恐懼」,副標題Pro-Beijing media credited with Han Kuo-yus victory to lead opposition in presidential election,意為「親北京媒體被認為有功於韓國瑜贏得在野黨總統候選人提名」。

立委沈智慧表示,自己曾在《中時》擔任過8年記者,因此當看到自己曾服務的《中時》被抹黑、抹紅,一定要跳出來捍衛!自己曾在戒嚴時期,看到連續7天報社報頭半版的空白,這正是戒嚴時期箝制言論自由的恐怖。自己經歷過這個時代,也慶幸自己曾在這個時代奉獻過。

她說,台灣戒嚴解開了,如今媒體完全忽略了言論自由。民進黨的言論自由,就是只准做民進黨政府與台獨的傳聲筒。言論自由與意見自由市場都是很重要的,這也是國際在評論,一個國家是不是自由民主國家的重要標準。台灣言論自由評比再次退步,這是台灣人的悲哀,蔡政府為追求一己之私,不惜毀棄民主;民進黨為捍衛政權,不惜毀棄他們自己民主老前輩的心血。

沈智慧鄭重呼籲,我們憲法有言論自由,我們希望走回憲政體制中,最重要的「言論自由」。

立委陳玉珍表示,小英總統這三年的執政無能,開始不斷用各種方式「牽拖」。說如今我們經濟不好、民生不好,都是「阿共的陰謀!」我們不希望台灣再走回1950年黨禁、報禁的時代。

陳玉珍更語重心長對現場媒體說,你們現在寫的每個字,只要民進黨政府看不爽,都可能被他們所要推動的《中共代理人》法律所查辦。在此,要呼籲——「民進黨政府,把你的髒手拿開!」

立委蔣萬安表示,媒體的重要原則是:報導要查證、報導要真實、新聞自由要捍衛。從這篇報導中,我們沒看到有任何的證據,造成其他媒體跟網路沒有經過查證就大量引用,甚至NCC也在第一時間說要調查。我想台灣民眾最希望NCC做的,是NCC要在第一時間為民眾把關、查證,而非人云亦云,淪為執政黨掩蓋施政不佳的打手。

蔣萬安強調,台灣還是一個法治的國家,人民對於刻意的扣紅帽、抹黑、抹紅,已經感到極度的厭惡!

(中時電子報)