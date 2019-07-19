針對近日《金融時報》抹黑報導惡意中傷，蔡政府更動用國家機器大動作介入調查，今（19日）在多位律師與立法委員陪同下，中天中時代表召開記者會，以捍衛新聞自由

《金融時報》（Financial Times）大中華區特派員席佳琳（Kathrin Hille）撰文指控，旺中媒體旗下記者爆料，集團接受國台辦指令支持特定候選人。今日（19）中國時報社長王丰率領律師團與多位立委召開記者會，重砲抨擊民進黨政府、NCC（國家通訊傳播委員會）與總統蔡英文；籲尊重媒體自由、將髒手拿開。

《金融時報》席佳琳於7月16日發出一篇英文報導，主標題為Taiwan primaries highlight fears over Chinas influence on media，意指「台灣總統大選初選凸顯對於中國影響媒體的恐懼」，副標題Pro-Beijing media credited with Han Kuo-yus victory to lead opposition in presidential election，意為「親北京媒體被認為有功於韓國瑜贏得在野黨總統候選人提名」。

立委沈智慧表示，自己曾在《中時》擔任過8年記者，因此當看到自己曾服務的《中時》被抹黑、抹紅，一定要跳出來捍衛！自己曾在戒嚴時期，看到連續7天報社報頭半版的空白，這正是戒嚴時期箝制言論自由的恐怖。自己經歷過這個時代，也慶幸自己曾在這個時代奉獻過。

她說，台灣戒嚴解開了，如今媒體完全忽略了言論自由。民進黨的言論自由，就是只准做民進黨政府與台獨的傳聲筒。言論自由與意見自由市場都是很重要的，這也是國際在評論，一個國家是不是自由民主國家的重要標準。台灣言論自由評比再次退步，這是台灣人的悲哀，蔡政府為追求一己之私，不惜毀棄民主；民進黨為捍衛政權，不惜毀棄他們自己民主老前輩的心血。

沈智慧鄭重呼籲，我們憲法有言論自由，我們希望走回憲政體制中，最重要的「言論自由」。

立委陳玉珍表示，小英總統這三年的執政無能，開始不斷用各種方式「牽拖」。說如今我們經濟不好、民生不好，都是「阿共的陰謀！」我們不希望台灣再走回1950年黨禁、報禁的時代。

陳玉珍更語重心長對現場媒體說，你們現在寫的每個字，只要民進黨政府看不爽，都可能被他們所要推動的《中共代理人》法律所查辦。在此，要呼籲——「民進黨政府，把你的髒手拿開！」

立委蔣萬安表示，媒體的重要原則是：報導要查證、報導要真實、新聞自由要捍衛。從這篇報導中，我們沒看到有任何的證據，造成其他媒體跟網路沒有經過查證就大量引用，甚至NCC也在第一時間說要調查。我想台灣民眾最希望NCC做的，是NCC要在第一時間為民眾把關、查證，而非人云亦云，淪為執政黨掩蓋施政不佳的打手。

蔣萬安強調，台灣還是一個法治的國家，人民對於刻意的扣紅帽、抹黑、抹紅，已經感到極度的厭惡！

(中時電子報)