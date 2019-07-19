網友發現劉嘉玲出借皇冠到故宮展覽。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

劉嘉玲去年5月曾在IG上傳一張自己戴著鑽石皇冠的美照，不久她透露那是她花天價買來犒賞自己的禮物，據知那頂皇冠的歷史約有113年，因為太喜歡就砸錢買了，至今不敢跟梁朝偉說價錢。最近則有網友在北京故宮發現那頂皇冠，原來是知名珠寶商辦展覽，特別邀請劉嘉玲出借那頂皇冠，也間接認證了劉嘉玲買收藏品果然獨具慧眼。

劉嘉玲去年受訪分享自己的收藏經驗，說自己本來就有收藏珠寶和藝術品的興趣，偶然間見到那頂鑽石皇冠，試戴後喜歡不已，又因那頂皇冠是1906年出品的，不只外表漂亮，還很有歷史價值，但對於最後的收購價格，劉嘉玲一直不願鬆口，笑說連梁朝偉也不知道，自己還不敢跟老公坦白。

港媒之後粗估劉嘉玲所收藏的那頂皇冠，價格約數千萬港幣，今據《新浪娛樂》報導，最近有人到故宮參觀遊卡地亞舉辦的「有界之外」展覽，展品包括了故宮和珠寶品牌的收藏，眼尖人士發現劉嘉玲去年秀出的那頂皇冠也在其中，來源寫著「私人收藏」，網友笑說：「我也好想一見鍾情就能買啊」、「經濟獨立，想買什麼就買什麼的感覺，無敵了」、「女人對於buling buling亮的物體從來不問價格但求好看」。

(中時電子報)