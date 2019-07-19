紅人巨炮普伊(Yasiel Puig)不僅打擊實力驚人，臂力也是不容小覷，19日對戰紅雀的比賽中，9局上半紅雀打者敲出安打，普伊將球撈起後以時速95.5英里(約153.7公里)的球速長傳三壘，觸殺跑者後三壘手再給游擊手，將打者觸殺在二壘，成功將一支安打策動成罕見的9-5-6雙殺。

普伊在主場球迷面前上演一次精彩的雙殺守備，9局上半1壘有人的情況，紅雀打者索沙(Edmundo Sosa)代打敲安，鎮守右外野的普伊撈起這顆落點巧妙的安打，用驚人的臂力迅速長傳給三壘手史瓦瑞茲(Eugenio Suarez)後，再傳給在二壘的游擊手伊格萊西亞斯(Jose Iglesias)，完成漂亮雙殺。

根據「Statcast系統」顯示，普伊這球時速高達153.7公里，傳得又快又準，就算跑者貝德(Harrison Bader)從一壘跑至三壘僅花7.56秒，仍死在三壘前；再加上打者索沙趁傳跑到二壘時跑過頭，讓普伊的美技雷射肩化解紅雀攻勢，成功製造雙殺結束此局。

雖然紅人最終以4比7不敵紅雀，不過普伊流暢的守備讓球迷大飽眼福，不少球迷讚嘆普伊有如加農砲的手臂，也驚呼頭一次看到9-5-6的雙殺守備。

(中時電子報)